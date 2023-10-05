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Южнокорейская разведка раскрыла планы Ким Чен Ына

Разведка Южной Кореи узнала о планах КНДР угнать секретные данные военной техники.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Южнокорейская разведка утверждает, что в последние месяцы происходят усиленные хакерские атаки на корабельные. Таким образом, Северная Корея хочет получить секретные данные, которые помогут КНДР создать собственные военные корабли.

Южнокорейская разведка раскрыла планы Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Хакеры сломали сети ИТ-компаний, управляющих кораблями, и рассылали вредоносное программное обеспечение сотрудникам в электронных письмах для похищения секретных данных.


"Мы предполагаем, что такие интенсивные атаки были предприняты после того, как Ким Чен Ын приказал построить военные корабли среднего и большого размера", — заявили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи.

Кроме того, северокорейским хакерам уже удавалось получить секретные данные раньше. В 2017 году они получили около 40 тыс. страниц, которые включали в себя планы строительства кораблей, субмарин, системы вооружения и некоторые другие секретные документы военных.

Напомним, что в сентябре прошла встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Западные аналитики считают, что Москва хочет получить от северокорейского диктатора боеприпасы и другое вооружение, а Пхеньян получит от России современные технологии строительства баллистических ракет и спутников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отклонил предложение Путина.

Также "Комментарии" писали, что после совместных встреч президент РФ Путин подарил Ким Чен Ыну запрещенное оружие, которое нарушает санкции ООН. Кроме того, лидер КНДР получил от министра обороны РФ особый подарок – шапку-ушанку.



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Источник: https://maritime-executive.com/article/south-korea-s-shipbuilders-attacked-by-hackers-from-north-korea-warns-nis
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