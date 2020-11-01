kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.11.2020

BTC/USD

13787.22

ETH/USD

389.07

LTC/USD

55.43

НБУ 01.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия За 41 тыс. долларов: доверчивый врач купил в Индии «лампу Аладдина»
commentss НОВОСТИ Все новости

За 41 тыс. долларов: доверчивый врач купил в Индии «лампу Аладдина»

Обманутый мужчина обратился в полицию

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

За то, чтобы в один миг стать баснословно богатыми, люди готовы платить бешеные деньги. Так и случилось с индийским врачом, который купил "волшебную лампу", выложив аферистам более 40 тысяч долларов. Об этом инциденте сообщает издание NDTV.

За 41 тыс. долларов: доверчивый врач купил в Индии «лампу Аладдина»

Врач Лаик Хан рассказал, что пациентка познакомила его с двумя мужчинами, представив их своими сыновьями и рассказала, что они последователи тантризма (религиозно философское учение, — прим. авт.) и якобы обладают магическими способностями.

Мужчина признался, что ему "промыли мозг", рассказав о каком-то божественном человеке, который появляется у них дома и во время одного из визитов "Аладдин" предстал и перед ним. Но позже врач понял, что это был переодетый мошенник.

Аферисты убедили врача за 41 тыс. долларов купить "волшебную лампу", которая должна была сделать его очень богатым, здоровым и счастливым. Но это был лишь первый взнос. Мужчина должен был принести аферистам еще почти 160 долларов.


Позже врач обратился в полицию и признался, что стал жертвой мошенников. Двоих мужчин уже поймали, а вот женщина, которая оказалась женой одного из них, объявлена в розыск.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жительница Канады вернула в древний город Помпеи артефакты, укравшие 15 лет назад, заявив, что они прокляты.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ