За 41 тыс. долларов: доверчивый врач купил в Индии «лампу Аладдина»

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Светлана Шкурупий
За
то, чтобы в один миг стать баснословно богатыми, люди готовы платить бешеные
деньги. Так и случилось с индийским врачом, который купил "волшебную лампу", выложив
аферистам более 40 тысяч долларов. Об этом инциденте сообщает издание NDTV.
Врач
Лаик Хан рассказал, что пациентка познакомила его с двумя мужчинами, представив
их своими сыновьями и рассказала, что они последователи тантризма (религиозно
философское учение, — прим. авт.) и якобы обладают магическими способностями.
Мужчина
признался, что ему "промыли мозг", рассказав о каком-то божественном человеке,
который появляется у них дома и во время одного из визитов "Аладдин" предстал и
перед ним. Но позже врач понял, что это был переодетый мошенник.
Аферисты убедили врача за 41 тыс. долларов купить "волшебную лампу", которая должна была сделать его очень богатым, здоровым и счастливым. Но это был лишь первый взнос. Мужчина должен был принести аферистам еще почти 160 долларов.
Позже врач обратился в полицию и признался, что стал жертвой мошенников. Двоих мужчин уже поймали, а вот женщина, которая оказалась женой одного из них, объявлена в розыск.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что жительница Канады вернула в древний город
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