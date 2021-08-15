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Главная Новости Мир Азия Захват Кабула талибами: президент Афганистана объяснил побег из страны
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Захват Кабула талибами: президент Афганистана объяснил побег из страны

Президент отметил, что власть талибов не является легитимной

15 августа 2021, 22:50
Автор:

Елизавета Черных

Президент Афганистана Ашраф Гани решил покинуть страну перед наступлением талибов на столицу Кабул, чтобы не допустить вероятного кровопролития. Об этом глава страны написал на странице в соцсети Facebook, передает РБК-Украина. 

Захват Кабула талибами: президент Афганистана объяснил побег из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани - фото из открытых источников

Президент сообщил, что представители "Талибана" были настроены начать бойню в афганской столице, где сегодня проживает шесть миллионов граждан. 

"Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", — написал Ашраф Гани. 

Кроме того, президент отметил, что власть талибов не является легитимной. 

Напомним, что Ашраф Гани подал в отставку в связи с заявлением талибов о контроле над всей территорией страны. В течении нескольких часов президент вместе с соратникам уехал за пределы Афганистана. Местные СМИ сообщали, что он отправился в Таджикистан. 

Издание "Комментарии" сообщало, что сегодня боевики экстремистского движения "Талибан" начали свое наступление на столицу Афганистана Кабул. Некоторые СМИ со ссылкой на афганских чиновников сообщали, что талибы вошли в окрестности Кабула, однако боевых действий не было. Руководство "Талибана" призвало соратников воздержаться от насилия в столице и позволить безопасно покинуть город всем, кто этого захочет. 

"Талибаном" называют движение исламистов, которое появилось в Афганистане в 1994 году. Талибы управляли страной с 1996 до 2001 года. Тогда исламисты вмешивались во все сферы афганского общества. Афганцам даже запретили смотреть фильмы, слушать музыку, запускать воздушных змеев, брить бороду. Женщины подвергались социальной дискриминации: им запрещали получать образование, делать карьеру. 

В 2003 году талибы были признан Советом безопасности ООН террористами. 




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/hotel-dopustit-krovoprolitiya-prezident-afganistana-1629054321.html
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