Захват Кабула талибами: президент Афганистана объяснил побег из страны

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Елизавета Черных
Президент Афганистана Ашраф Гани решил покинуть страну перед наступлением талибов на столицу Кабул, чтобы не допустить вероятного кровопролития. Об этом глава страны написал на странице в соцсети Facebook, передает РБК-Украина.
Президент Афганистана Ашраф Гани - фото из открытых источников
Президент сообщил, что представители "Талибана" были настроены начать бойню в афганской столице, где сегодня проживает шесть миллионов граждан.
Кроме того, президент отметил, что власть талибов не является легитимной.
Напомним, что Ашраф Гани подал в отставку в связи с заявлением талибов о контроле над всей территорией страны. В течении нескольких часов президент вместе с соратникам уехал за пределы Афганистана. Местные СМИ сообщали, что он отправился в Таджикистан.
Издание "Комментарии" сообщало, что сегодня боевики экстремистского движения "Талибан" начали свое наступление на столицу Афганистана Кабул. Некоторые СМИ со ссылкой на афганских чиновников сообщали, что талибы вошли в окрестности Кабула, однако боевых действий не было. Руководство "Талибана" призвало соратников воздержаться от насилия в столице и позволить безопасно покинуть город всем, кто этого захочет.
"Талибаном" называют движение исламистов, которое появилось в Афганистане в 1994 году. Талибы управляли страной с 1996 до 2001 года. Тогда исламисты вмешивались во все сферы афганского общества. Афганцам даже запретили смотреть фильмы, слушать музыку, запускать воздушных змеев, брить бороду. Женщины подвергались социальной дискриминации: им запрещали получать образование, делать карьеру.
В 2003 году талибы были признан Советом безопасности ООН террористами.
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