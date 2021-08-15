Захват Кабула талибами: президент Афганистана объяснил побег из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани решил покинуть страну перед наступлением талибов на столицу Кабул, чтобы не допустить вероятного кровопролития. Об этом глава страны написал на странице в соцсети Facebook, передает РБК-Украина.

Президент Афганистана Ашраф Гани - фото из открытых источников

Президент сообщил, что представители "Талибана" были настроены начать бойню в афганской столице, где сегодня проживает шесть миллионов граждан.

"Талибан ясно дал понять, что готов провести кровавое наступление на Кабул и его жителей и изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", — написал Ашраф Гани.

Кроме того, президент отметил, что власть талибов не является легитимной.

Напомним, что Ашраф Гани подал в отставку в связи с заявлением талибов о контроле над всей территорией страны. В течении нескольких часов президент вместе с соратникам уехал за пределы Афганистана. Местные СМИ сообщали, что он отправился в Таджикистан.

Издание "Комментарии" сообщало, что сегодня боевики экстремистского движения "Талибан" начали свое наступление на столицу Афганистана Кабул. Некоторые СМИ со ссылкой на афганских чиновников сообщали, что талибы вошли в окрестности Кабула, однако боевых действий не было. Руководство "Талибана" призвало соратников воздержаться от насилия в столице и позволить безопасно покинуть город всем, кто этого захочет.

"Талибаном" называют движение исламистов, которое появилось в Афганистане в 1994 году. Талибы управляли страной с 1996 до 2001 года. Тогда исламисты вмешивались во все сферы афганского общества. Афганцам даже запретили смотреть фильмы, слушать музыку, запускать воздушных змеев, брить бороду. Женщины подвергались социальной дискриминации: им запрещали получать образование, делать карьеру.

В 2003 году талибы были признан Советом безопасности ООН террористами.









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