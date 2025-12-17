Жену лидера КНДР Ким Чен Ына заметили с элитной сумкой Gucci (ФОТО)

Жена лидера КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу была замечена с сумкой бренда Gucci во время официального визита на открытие фабрики по переработке пищевых продуктов 15 декабря. Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фото с проходящей в рамках государственной программы "Региональное развитие 20×10" церемонии.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. Фото: KCNA

Как сообщает ресурс Koreajoongang Daily, на снимках Ли Соль Чжу появляется рядом с мужем и дочерью Ким Чжу Э на мероприятии, посвященном запуску нескольких региональных производственных объектов. Внимание СМИ привлекла сумка, визуально напоминающая модель итальянского люксового бренда Gucci. По данным западных СМИ, подобные аксессуары в официальном онлайн-магазине Gucci стоят около 2 тыс. долларов США.

Жена Ким Чен Ына с сумкой Gucci. Фото: KCNA

Ли Соль Чжу с элитной сумкой Gucci. Фото: KCNA

Это не первый случай, когда члены семьи северокорейского лидера связывают с предметами роскоши. В 2023 году сестру Ким Чен Ына, Ким Йо Чжон, видели с сумкой Dior, а его дочь Ким Чжу Э в пальто того же бренда во время показательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-17.

Заметим, что Совет Безопасности ООН запретил экспорт предметов роскоши в Северную Корею в соответствии с резолюцией 1718, которая была принята в ответ на первое ядерное испытание КНДР в 2006 году.

