Жену лидера КНДР Ким Чен Ына заметили с элитной сумкой Gucci (ФОТО)
Жену лидера КНДР Ким Чен Ына заметили с элитной сумкой Gucci (ФОТО)

Ли Соль Чжу появилась на официальном мероприятии с сумкой Gucci, несмотря на введение ООН санкций против КНДР.

17 декабря 2025, 16:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Жена лидера КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу была замечена с сумкой бренда Gucci во время официального визита на открытие фабрики по переработке пищевых продуктов 15 декабря. Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фото с проходящей в рамках государственной программы "Региональное развитие 20×10" церемонии.

Жену лидера КНДР Ким Чен Ына заметили с элитной сумкой Gucci (ФОТО)

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу. Фото: KCNA

Как сообщает ресурс Koreajoongang Daily, на снимках Ли Соль Чжу появляется рядом с мужем и дочерью Ким Чжу Э на мероприятии, посвященном запуску нескольких региональных производственных объектов. Внимание СМИ привлекла сумка, визуально напоминающая модель итальянского люксового бренда Gucci. По данным западных СМИ, подобные аксессуары в официальном онлайн-магазине Gucci стоят около 2 тыс. долларов США.

Жену лидера КНДР Ким Чен Ына заметили с элитной сумкой Gucci (ФОТО) - фото 2

Жена Ким Чен Ына с сумкой Gucci. Фото: KCNA

Жену лидера КНДР Ким Чен Ына заметили с элитной сумкой Gucci (ФОТО) - фото 2

Ли Соль Чжу с элитной сумкой Gucci. Фото: KCNA

Это не первый случай, когда члены семьи северокорейского лидера связывают с предметами роскоши. В 2023 году сестру Ким Чен Ына, Ким Йо Чжон, видели с сумкой Dior, а его дочь Ким Чжу Э в пальто того же бренда во время показательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-17.

Заметим, что Совет Безопасности ООН запретил экспорт предметов роскоши в Северную Корею в соответствии с резолюцией 1718, которая была принята в ответ на первое ядерное испытание КНДР в 2006 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в КНДР обнародовали новые фото Ким Чен Ына с дочерью Ким Чжу Э во время открытия заводов. Это впервые за полгода северокорейский диктатор показался на публике.

Также "Комментарии" писали, что Путину срочно строят элитный особняк в Северной Корее.



Источник: https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2025-12-16/national/northKorea/North-Korean-leaders-wife-spotted-with-what-appears-to-be-a-Gucci-handbag-during-factory-visit/2478940
