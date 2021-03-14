Жертвами беспорядков в Мьянме сегодня стали 38 человек

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Татьяна Веремеева
Силы безопасности Мьянмы убили не меньше 38 человек в воскресенье, 22 из
них в районе Хлаингтхарьяр в Янгоне, сообщила правозащитная группа Ассоциации
содействия политзаключенным. Об этом пишет Reuters.
Такое же количество смертей было зафиксировано 3 марта.
Посольство Китая охарактеризовало ситуацию как "очень тяжелую" после
нападений на финансируемые Китаем заводы. Посольство также заявило, что многие
китайские сотрудники были ранены и пойманы в ловушку в результате поджогов
неизвестными нападавшими на швейные фабрики в Хлаингтхае, и что оно призвало
Мьянму защитить китайскую собственность и граждан.
Когда из промышленной зоны поднялись клубы дыма, силы безопасности открыли
огонь по протестующим в пригороде, где проживают мигранты со всей страны,
сообщают местные СМИ.
Военное положение было введено в Хлаингтхае и еще одном районе торгового
центра Мьянмы. Армейское телевидение Myawadday сообщило, что силы безопасности
действовали после того, как были подожжены четыре швейные фабрики и завод по
производству удобрений, и около 2000 человек остановили пожарные машины, чтобы
добраться до них.
Ранее "Комментарии" писали о возможных последствиях военного
переворота в Мьянме и о том, в чем заключается украинский интерес. Первый
военный переворот-2021 произошел в стране, которая никогда не находилась в
сфере украинских внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов.
Официальный Киев не позаботился об открытии украинского посольства в этой
стране, а наше сотрудничество с ней во всех сферах носило эпизодический и
сугубо протокольный характер.
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