Силы безопасности Мьянмы убили не меньше 38 человек в воскресенье, 22 из них в районе Хлаингтхарьяр в Янгоне, сообщила правозащитная группа Ассоциации содействия политзаключенным. Об этом пишет Reuters.



Такое же количество смертей было зафиксировано 3 марта.

Посольство Китая охарактеризовало ситуацию как "очень тяжелую" после нападений на финансируемые Китаем заводы. Посольство также заявило, что многие китайские сотрудники были ранены и пойманы в ловушку в результате поджогов неизвестными нападавшими на швейные фабрики в Хлаингтхае, и что оно призвало Мьянму защитить китайскую собственность и граждан.

Когда из промышленной зоны поднялись клубы дыма, силы безопасности открыли огонь по протестующим в пригороде, где проживают мигранты со всей страны, сообщают местные СМИ.

Военное положение было введено в Хлаингтхае и еще одном районе торгового центра Мьянмы. Армейское телевидение Myawadday сообщило, что силы безопасности действовали после того, как были подожжены четыре швейные фабрики и завод по производству удобрений, и около 2000 человек остановили пожарные машины, чтобы добраться до них.

Ранее "Комментарии" писали о возможных последствиях военного переворота в Мьянме и о том, в чем заключается украинский интерес. Первый военный переворот-2021 произошел в стране, которая никогда не находилась в сфере украинских внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов. Официальный Киев не позаботился об открытии украинского посольства в этой стране, а наше сотрудничество с ней во всех сферах носило эпизодический и сугубо протокольный характер.

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