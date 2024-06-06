Жестокий суд над подростками в Северной Корее: их матери потеряли сознание, когда услышали приговор

Двое подростков, публично слушавших южнокорейскую музыку, а также распространявшие фотографии певцов, получили жестокое решение суда, даже по меркам Северной Кореи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily NK.



В КНДР жестоко наказали подростков за музыку из Южной Кореи. Фото из открытых источников

Двое ребят старшей школы часто воспроизводили песни и видео южнокорейских певцов без ведома родителей. Они были настолько одержимы музыкой, что пели песни и танцевали в школе. Кроме того, вне школы ребята исполняли песни, рассматривали фотографии и показывали их другим. Поведение подростков привлекло внимание местных информаторов госбезопасности, которые пожаловались полиции, а та отправила ребят под суд.

23 мая в городе Сарион состоялся публичный суд над двумя старшеклассниками. Одному из них дали 15 лет каторжных работ, в то время как другой получил пожизненное заключение. В суде объяснили такие приговоры "разжиганием коррумпированного и развратного духа капитализма путем распространения песен и фотографий марионеточного государства" Южная Корея.

На суде присутствовали местные правоохранители, работники школы, родители подростков и рядовые граждане. Матери ребят на протяжении всего судебного процесса держали головы низко опущено, а когда услышали приговор, то начали кричать, а затем потеряли сознание.

"Те, кто присутствовал на судебном заседании, предполагали, что обвиняемые, будучи подростками, получат максимум несколько лет заключения для несовершеннолетних, поэтому они были ошеломлены строгими приговорами, вынесенными в конце судебного процесса. Многие удивлялись, почему ребят так жестоко наказали, когда они никого не убивали, и не жаловались, что жизнь в КНДР становится более жестокой", – пишет Daily NK.

Это не первый раз, когда власти Северной Кореи выносят жестокие приговоры подросткам. В октябре 2022 года суд принял решение расстрелять подростков в городе Хесан за продажу флешек с южнокорейскими фильмами. Кроме того, власти заставили местных жителей наблюдать за казнью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что камеры зафиксировали, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын плачет.

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