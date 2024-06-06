logo

BTC/USD

71153.21

ETH/USD

3834.00

LTC/USD

85.24

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Жестокий суд над подростками в Северной Корее: их матери потеряли сознание, когда услышали приговор
commentss НОВОСТИ Все новости

Жестокий суд над подростками в Северной Корее: их матери потеряли сознание, когда услышали приговор

В Северной Корее жестоко наказали подростков за прослушивание южнокорейской музыки и просмотра фотографий.

сегодня, 15:05 comments1200
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Двое подростков, публично слушавших южнокорейскую музыку, а также распространявшие фотографии певцов, получили жестокое решение суда, даже по меркам Северной Кореи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily NK.

Жестокий суд над подростками в Северной Корее: их матери потеряли сознание, когда услышали приговор

В КНДР жестоко наказали подростков за музыку из Южной Кореи. Фото из открытых источников

Двое ребят старшей школы часто воспроизводили песни и видео южнокорейских певцов без ведома родителей. Они были настолько одержимы музыкой, что пели песни и танцевали в школе. Кроме того, вне школы ребята исполняли песни, рассматривали фотографии и показывали их другим. Поведение подростков привлекло внимание местных информаторов госбезопасности, которые пожаловались полиции, а та отправила ребят под суд.

23 мая в городе Сарион состоялся публичный суд над двумя старшеклассниками. Одному из них дали 15 лет каторжных работ, в то время как другой получил пожизненное заключение. В суде объяснили такие приговоры "разжиганием коррумпированного и развратного духа капитализма путем распространения песен и фотографий марионеточного государства" Южная Корея.

На суде присутствовали местные правоохранители, работники школы, родители подростков и рядовые граждане. Матери ребят на протяжении всего судебного процесса держали головы низко опущено, а когда услышали приговор, то начали кричать, а затем потеряли сознание.

"Те, кто присутствовал на судебном заседании, предполагали, что обвиняемые, будучи подростками, получат максимум несколько лет заключения для несовершеннолетних, поэтому они были ошеломлены строгими приговорами, вынесенными в конце судебного процесса. Многие удивлялись, почему ребят так жестоко наказали, когда они никого не убивали, и не жаловались, что жизнь в КНДР становится более жестокой", – пишет Daily NK.

Это не первый раз, когда власти Северной Кореи выносят жестокие приговоры подросткам. В октябре 2022 года суд принял решение расстрелять подростков в городе Хесан за продажу флешек с южнокорейскими фильмами. Кроме того, власти заставили местных жителей наблюдать за казнью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что камеры зафиксировали, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын плачет.

Также "Комментарии" писали, что КНДР атаковала Южную Корею воздушными шарами наполненными мусором и навозом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailynk.com/english/two-sariwon-teenagers-publicly-tried-distributing-south-korean-songs-photos/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости