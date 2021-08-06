Жуткая находка в джунглях Мьянмы: местные жители нашли 40 трупов со следами пыток

В Мьянме в районе города Кани местные жители нашли в джунглях 40 трупов. По сообщениям посланника Мьянмы в ООН Кьяу Мо Туна, на некоторых из тел обнаружились следы пыток. Он отметил, что мьянманские военные прибегают к казням и пыткам пленных. Об этом сообщает CNN.

Джунгли Мьянмы, фото из открытых источников

Также посол обратил внимание на несколько эпизодов "преступлений против человечности" со стороны государственных сил безопасности. Мо Тун отметил, что военные Мьянмы казнят и пытают пленных ополченцев и арестованных мирных жителей.



Посол запросил помощи международного сообщества. Ополчение Мьянмы борется с армией в центральной части страны, и жители за последние недели обнаружили в джунглях по меньшей мере 40 тел, в том числе некоторые со следами пыток, сказал член ополчения и посланник Мьянмы в ООН.

Боевые действия в районе Сагаинг в настоящее время в основном прекратились, и неясно, будут ли найдены другие тела, сказал член ополчения, попросивший не называть его имени.



"Большинство сельских жителей отдаленных районов сбежали в близлежащий город", — сказал он, обвинив военных и ополченцев, выступающих за хунту, в совершении ответных убийств и грабежах.

По словам милиционера, общее количество тел на данный момент составляет около 40 человек. В информационном бюллетене военной информации от 30 июля говорится, что силы безопасности подверглись нападению со стороны около 100 "террористов" с применением стрелкового оружия возле деревни Зеэпиндвин в Кани. В нем говорилось, что солдаты нанесли ответный удар и были извлечены девять тел, а также охотничьи ружья, самодельные мины и граната.

По данным Тайской группы активистов, силы безопасности убили не менее 946 человек после переворота. Военные оспорили подсчет и также заявили, что многие сотрудники сил безопасности были убиты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в США человеческие трупы будут использовать как удобрение.

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