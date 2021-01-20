В США человеческие трупы будут использовать как удобрение

Впервые в мире в Вашингтоне официально было разрешено компостировать человеческие трупы. Проще говоря, делать удобрения из людей после их смерти для улучшения экологической ситуации в мире. Об этом сообщает NYPost.

В США будут компостировать человеческие тела - фото: из открытых источников

По информации источника, несколько предприятий в Вашингтоне уже получили первые тела для последующего компостирования. Одним из них стала компания Herland Forest, являющаяся кладбищем природных захоронений. Старший управляющий предприятием Уолт Патрик отметил, что прежде чем процесс компостирования будет завершен, нужно будет ждать несколько недель. Он связал это с естественным сокращением органических веществ.

Кроме того, Уолт Патрик рассказал, как будет проходить данный процесс. Так, изначально тело умершего будет помещено в специальный закрытый сосуд вместе с 200 галлонами (более чем 750 литров) щепы. Кроме того, в смесь будут добавлять простейшие грибы и бактерии, чтобы ускорить процесс. Далее будет добавляться кислород, чтобы поддерживать температуру между 145 и 155 градусами.

В итоге выйдет 4 бочки чистого удобрения. Что примечательно, семья умершего на свое усмотрение будет распоряжаться содержимым в бочках. По желанию они смогут оставить их себе, а могут пожертвовать их Херланд Форест, чтобы помочь вырастить новые деревья на кладбище. На сегодняшний день предприятие Recompose в Сиэтле, получив восемь тел, также запустило процесс.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Колумбии истребят бегемотов Эскобара, потому что представляют угрозу экологии и местной фауне, а также о том, что президент Джо Байден планирует изменить закон об абортах в США.

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