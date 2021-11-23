Австралия анонсировала открытие границ с 1 декабря

Австралия впервые с 2020 года открывает свои границы. Владельцы австралийских виз, получившие полный курс вакцинации, смогут въехать в страну уже с 1 декабря. Об этом сообщает издание The Guardian. С 1 декабря иностранные студенты и вакцинированные квалифицированные работники смогут путешествовать в Австралию. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал этот шаг "важной вехой" по пути возвращения страны к нормальной жизни. В то же время, решение о туристах, желающих посетить страну, еще не принято.

Австралия - фото из открытых источников

“Я думаю, что австралийцы очень хотят, чтобы мы использовали поэтапный подход. Они прошли сквозь немало трудностей для того, чтобы мы могли безопасно открыться, и чтобы мы могли оставаться безопасно открытыми, и это то, что мы будем продолжать делать", — заявил Моррисон.

Теперь свободно въехать в Австралию смогут трудовые мигранты, лица, которым нужно находиться в стране по семейным обстоятельствам, и владельцы студенческой визы. Отметим, по данным правительства, около 235 тысяч владельцев австралийских виз с 1 декабря смогут свободно путешествовать в страну. Среди них 162 тысяч иностранных студентов. Кроме того, с 1 декабря в Австралию смогут посещать вакцинированные от COVID-19 граждане Японии и Южной Кореи.

Напомним, Европейский союз официально одобрил открытие границ для туристов из третьих стран. Однако, беспроблемно попасть в Европу можно будет только тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Данную информацию рассказал представитель Европейской комиссии во время брифинга. Кроме того, Европейский союз ослабит карантинные требования и расширит список стран, к которым не будут применяться жесткие правила при пересечении границы. Решение должно быть в ближайшее время утверждено Советом ЕС. "Вместе с тем, чтобы уменьшить риск распространения штаммов коронавируса в ЕС, Совет согласовал новый чрезвычайный механизм прекращения, который позволит странам-членам действовать быстро и скоординировано", — подчеркнул представитель.



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