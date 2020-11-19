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Австралийский спецназ обвиняется в убийстве 39 афганцев и военных преступлениях

Недавно был опубликован сенсационный отчет о серьезных преступлениях австралийских солдат в Афганистане

сегодня, 10:15
Автор:

Татьяна Лозовенко

Спецназ Австралии обвиняется в незаконном убийстве 39 афганцев и сокрытии военных преступлений.

Австралийский спецназ обвиняется в убийстве 39 афганцев и военных преступлениях

Фото: из открытых источников

Недавно был опубликован сенсационный отчет о  серьезных преступлениях австралийских солдат в Афганистане, который раскрыл многочисленные незаконные убийства и жестокое обращение с военнопленными. Начальник Сил обороны генерал Ангус Кэмпбелл назвал эти утверждения "очень тревожными".

"Отчет раскрывает 39 незаконных убийств и жестокое обращение с людьми, находящимися под их контролем", - пишет генеральный инспектор Сил обороны Австралии Дж. М. Гейнор.

Он добавил, что ни одно из этих предполагаемых преступлений не было совершено в разгар войны. Отчет следует за четырехлетним расследованием деятельности спецназа в Афганистане, в ходе которого были опрошены 423 свидетеля, изучено более 20 000 документов и 25 000 изображений. 

Было убито в общей сложности 39 человек и еще двое подверглись жестокому обращению; 25 действующих или бывших военнослужащих Австралийских сил обороны обвиняются в военных преступлениях.

Напомним, недавно обострился конфликт между КНР и Австралией. Премьер последней сообщил, что ранее из посольства КНР в Австралии поступил неофициальный документ, обвиняющий австралийские власти в ухудшении отношений с Пекином.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Китай запретил въезд иностранцам сразу из трех стран.



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Источник: https://www.newstalkzb.co.nz/news/world/australian-special-forces-accused-of-killing-39-civilians-in-war-crimes-report/
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