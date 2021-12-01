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Мощные снегопады накрыли Турцию: десятки автомобилей застряли на дорогах

Согласно данным турецких метеорологов, в ближайшее время разбушевавшаяся стихия не отступит

сегодня, 18:56
Автор:

Денис Подставной
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Турцию накрыли мощные снегопады. Об этом пишет издание Hurriyet. 

Мощные снегопады накрыли Турцию: десятки автомобилей застряли на дорогах

Снег. Фото из открытых источников

С сегодняшнего утра, 1 декабря, в турецком регионе Восточная Анатолия сильные снегопады. Стихия засыпала снегом автодороги и привела к тому, что десятки транспортных средств застряли на них. 

Так, в провинции Ардаган, для того чтобы расчистить трассы и освободить из снежного плена автомобили, экстренные службы задействовали спецтехнику. 

В соседней провинции Эрзинджан из-за обильных осадков оказались заблокированными дороги, ведущие в несколько населённых пунктов. Кроме того, во время сильной вьюги здесь произошло ДТП. Перевернулся грузовой автомобиль. Его уже поставили на колеса с помощью подъемного крана. 

Недоступной для автотранспорта стал перевал на горе Коп Гечиди. Дорогу расчистили, однако движение по ней осуществляется под контролем дорожной службы. 

Согласно данным турецких метеорологов, в ближайшее время разбушевавшаяся стихия не отступит. Опасность сильных метелей и штормов сохраняется. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у греческих островов произошло сильное подводное землетрясение. Эпицентр стихии располагался в нескольких километрах от острова Икария. Серия подземных толчков ощущалась на нескольких островах поблизости. По данным специалистов, магнитуда землетрясения составляла 5 баллов по шкале Рихтера. Спустя несколько секунд Грецию сотрясло еще одно землетрясение. Оно обладало уже меньшей мощностью. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Германии посреди города взорвалась авиабомба. В результате происшествия четверо человек получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-turcii-metel-zamela-dorogi-i-ostanovila-dvizhenie-transporta-1922608.html
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