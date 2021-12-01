Мощные снегопады накрыли Турцию: десятки автомобилей застряли на дорогах

Турцию накрыли мощные снегопады. Об этом пишет издание Hurriyet.

Снег. Фото из открытых источников

С сегодняшнего утра, 1 декабря, в турецком регионе Восточная Анатолия сильные снегопады. Стихия засыпала снегом автодороги и привела к тому, что десятки транспортных средств застряли на них.

Так, в провинции Ардаган, для того чтобы расчистить трассы и освободить из снежного плена автомобили, экстренные службы задействовали спецтехнику.

В соседней провинции Эрзинджан из-за обильных осадков оказались заблокированными дороги, ведущие в несколько населённых пунктов. Кроме того, во время сильной вьюги здесь произошло ДТП. Перевернулся грузовой автомобиль. Его уже поставили на колеса с помощью подъемного крана.

Недоступной для автотранспорта стал перевал на горе Коп Гечиди. Дорогу расчистили, однако движение по ней осуществляется под контролем дорожной службы.

Согласно данным турецких метеорологов, в ближайшее время разбушевавшаяся стихия не отступит. Опасность сильных метелей и штормов сохраняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у греческих островов произошло сильное подводное землетрясение. Эпицентр стихии располагался в нескольких километрах от острова Икария. Серия подземных толчков ощущалась на нескольких островах поблизости. По данным специалистов, магнитуда землетрясения составляла 5 баллов по шкале Рихтера. Спустя несколько секунд Грецию сотрясло еще одно землетрясение. Оно обладало уже меньшей мощностью.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Германии посреди города взорвалась авиабомба. В результате происшествия четверо человек получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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