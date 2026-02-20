В западной части Тасмании началась реализация амбициозного проекта Earth's Black Box (Черный ящик Земли). Это стальной монолит длиной около десяти метров, главная цель которого – зафиксировать историю человечества и сохранить данные о возможных причинах его исчезновения для будущих поколений.

«Черный ящик» Земли: в Австралии готовятся к гибели человечества

Конструкция, изготовленная из стали толщиной 7,5 сантиметра, устанавливается на гранитном фундаменте в удаленном и геологически стабильном районе. Авторами инициативы стали специалисты из Университета Тасмании, агентство Clemenger BBDO и арт-группа The Glue Society. Устройство будет работать на солнечной энергии и рассчитано на век автономной службы.

Внутри объекта будут размещены накопители данных, которые будут непрерывно записывать ключевые показатели планеты:

Концентрацию и температуру воздуха и океана;

Уровень закисления морей и показатели энергопотребления;

"Политические решения, новости и публикации в соцсетях".

По словам разработчиков, в случае наступления крушения этот архив "позволит будущим поколениям понять, что произошло". Полноценный запуск системы мониторинга и записи запланирован не позднее 2026 года.

