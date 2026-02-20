У західній частині Тасманії розпочалася реалізація амбітного проекту Earth’s Black Box ("Чорний ящик Землі"). Це сталевий моноліт завдовжки близько десяти метрів, головна мета якого — зафіксувати історію людства та зберегти дані про можливі причини його зникнення для майбутніх поколінь.

«Чорний ящик» Землі: в Австралії готуються до загибелі людства

Конструкцію, виготовлену зі сталі завтовшки 7,5 сантиметра, встановлюють на гранітному фундаменті у віддаленому та геологічно стабільному районі. Авторами ініціативи стали фахівці з Університету Тасманії, агентство Clemenger BBDO та арт-група The Glue Society. Пристрій працюватиме на сонячній енергії та "розрахований на століття автономної служби".

Всередині об'єкта розмістять накопичувачі даних, які будуть безперервно записувати ключові показники планети:

Концентрацію та температуру повітря й океану;

Рівень закислення морів та показники енергоспоживання;

"Політичні рішення, новини та публікації в соцмережах".

За словами розробників, у разі настання катастрофи цей архів "дозволить майбутнім поколінням зрозуміти, що сталося". Повноцінний запуск системи моніторингу та запису запланований не пізніше 2026 року.

