Города Австралии утопают в паутине: что известно (ФОТО)

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Денис Подставной
Один из регионов Австралии оказался окутанным паутиной. Об этом сообщает издание BBC.
Австралийские города утопают в паутине. Фото: BBC
Как стало известно, паутина появилась в нескольких городах, которые до этого пострадали от наводнений, возникших из-за продолжительных ливней. В одном из регионов Гиппсленда, что в штате Виктория, паутина распростерлась вдоль дороги на расстояние более километра.
По словам ученых, миллионы пауков начали активно плести паутину из-за инстинкта самосохранения. Из-за наводнений им нужно было быстро подыматься над уровнем земли, а паутина, цепляясь за растения, давала им эту возможность. Такую картину сейчас можно увидеть на большой территории между австралийскими городами Лонгфорд и Сейл.
Местные жители отмечают, что ранее им уже доводилось видеть такое явление, но в таких масштабах это произошло впервые.
"Я видела такое раньше, но ничего подобного этому. Это было совершенно потрясающе",- говорит одна из местных жительниц Аманда Трейгер.
Ожидается, что паутина пропадет уже в конце этой недели.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Австралии произошло редкое явление. Как стало известно, неподалеку от штата Новый Южный Уэльс пронеслось сразу пять водяных смерчей. Очевидцы сняли на фото и видео это явление. Подробности — в нашей статье.
Также издание информировало о том, что Австралия пострадала от масштабного наводнения. С природным катаклизмом таких масштабов местные уже не сталкивались очень давно. Спасатели помогали как людям, так и животным, а власти страны пообещали выплатить компенсации наиболее пострадавшим от наводнений. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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