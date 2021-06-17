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Города Австралии утопают в паутине: что известно (ФОТО)

Австралийские города после потопа окутала паутина

сегодня, 18:10
Автор:

Денис Подставной

Один из регионов Австралии оказался окутанным паутиной. Об этом сообщает издание BBC. 

Города Австралии утопают в паутине: что известно (ФОТО)

Австралийские города утопают в паутине. Фото: BBC

Как стало известно, паутина появилась в нескольких городах, которые до этого пострадали от наводнений, возникших из-за продолжительных ливней. В одном из регионов Гиппсленда, что в штате Виктория, паутина распростерлась вдоль дороги на расстояние более километра. 

Города Австралии утопают в паутине: что известно (ФОТО) - фото 2

По словам ученых, миллионы пауков начали активно плести паутину из-за инстинкта самосохранения. Из-за наводнений им нужно было быстро подыматься над уровнем земли, а паутина, цепляясь за растения, давала им эту возможность.  Такую картину сейчас можно увидеть на большой территории между австралийскими городами Лонгфорд и Сейл. 

Города Австралии утопают в паутине: что известно (ФОТО) - фото 3

Местные жители отмечают, что ранее им уже доводилось видеть такое явление, но в таких масштабах это произошло впервые.  

"Я видела такое раньше, но ничего подобного этому. Это было совершенно потрясающе",- говорит одна из местных жительниц Аманда Трейгер.

Ожидается, что паутина пропадет уже в конце этой недели.  
Города Австралии утопают в паутине: что известно (ФОТО) - фото 4

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Австралии произошло редкое явление. Как стало известно, неподалеку от штата Новый Южный Уэльс пронеслось сразу пять водяных смерчей. Очевидцы сняли на фото и видео это явление. Подробности — в нашей статье

Также издание информировало о том, что Австралия пострадала от масштабного наводнения. С природным катаклизмом таких масштабов местные уже не сталкивались очень давно. Спасатели помогали как людям, так и животным, а власти страны пообещали выплатить компенсации наиболее пострадавшим от наводнений. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57496912
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