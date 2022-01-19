Извержение вулкана у берегов Тонги разрушило две деревни: власти назвали число жертв (ВИДЕО)

Островное государства Тонга сильно пострадало от извержения подводного вулкана. Об этом пишет издание The Guardian.

Волна. Фото из открытых источников

Извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, который расположен в 65 километрах от столицы Тонги привел к образованию цунами и разрушениям на островах.

Ранее информация о последствиях разбушевавшейся стихии была недоступна, так как из-за обрыва основного подводного кабеля связи произошел сбой. Данные об извержении получали в основном от спутников и самолетов.

Накануне власти страны сделали заявление о жертвах и разрушениях в результате извержения вулкана. Как стало известно, погибли по меньшей мере три человека. В материале отмечается, что число жертв может вырасти, так как до сих пор не установлена связь с несколькими островами. Среди погибших — двое местных жителей и одна британка, проживавшая в Тонге.

На острове Манго с населением 50 человек были разрушены все дома, а на Фоноифуа целыми остались только два здания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за сильных дождей на Мадагаскаре образовались наводнения и оползни . Непогода уже успела нанести серьезный ущерб столице страны. Разрушены некоторые дома и мосты. В местной реке сильно поднялся уровень воды. Из-за этого был объявлен "красный" уровень опасности.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинские полярники зафиксировали удивительное природное явление в Антарктиде. Они увидели, как волна цунами из Тихого океана приблизилась к ним. Отмечается, что даже несмотря на лед волна достигла Антарктиды с высотой около 60 сантиметров.

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