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Извержение вулкана у берегов Тонги разрушило две деревни: власти назвали число жертв (ВИДЕО)

На острове Манго были разрушены все дома, а на Фоноифуа целыми остались только два здания

сегодня, 14:30
Автор:

Денис Подставной
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Островное государства Тонга сильно пострадало от извержения подводного вулкана. Об этом пишет издание The Guardian. 

Извержение вулкана у берегов Тонги разрушило две деревни: власти назвали число жертв (ВИДЕО)

Волна. Фото из открытых источников

Извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, который расположен в 65 километрах от столицы Тонги привел к образованию цунами и разрушениям на островах. 

Ранее информация о последствиях разбушевавшейся стихии была недоступна, так как из-за обрыва основного подводного кабеля связи произошел сбой. Данные об извержении получали в основном от спутников и самолетов. 

Накануне власти страны сделали заявление о жертвах и разрушениях в результате извержения вулкана. Как стало известно, погибли по меньшей мере три человека. В материале отмечается, что число жертв может вырасти, так как до сих пор не установлена связь с несколькими островами. Среди погибших — двое местных жителей и одна британка, проживавшая в Тонге. 

На острове Манго с населением 50 человек были разрушены все дома, а на Фоноифуа целыми остались только два здания. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за сильных дождей на Мадагаскаре образовались наводнения и оползни. Непогода уже успела нанести серьезный ущерб столице страны. Разрушены некоторые дома и мосты. В местной реке сильно поднялся уровень воды. Из-за этого был объявлен "красный" уровень опасности. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинские полярники зафиксировали удивительное природное явление в Антарктиде. Они увидели, как волна цунами из Тихого океана приблизилась к ним. Отмечается, что даже несмотря на лед волна достигла Антарктиды с высотой около 60 сантиметров.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/jan/18/tonga-volcanic-eruption-tsunami-unprecedented-disaster
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