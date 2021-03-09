Министра здравоохранения Австралии госпитализировали после вакцинации: каким препаратом его привили

Глава министерства здравоохранения Австралии Грег Хант был направлен в больницу спустя два дня после введения вакцины против коронавирусного заболевания AstraZeneca. По предварительным данным у чиновника подозрения на инфекцию и сейчас министру назначен курс приема антибиотиков. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на издание ABC.

Грег Хант - фото: flickr.com

"В Канберре очень хотят указать на то, что Грег Хант заразился инфекцией и что это никак не связано с тем, что он недавно получил вакцину от COVID-19. Однако они точно не сказали, что проблема не в вакцине", — говорится в сообщении.

Напомним, что экспертная группа в Норвегии будет разбираться с достаточно большим количеством летальных случаев после вакцинации от коронавирусного заболевания. Согласно данным издания, в последствии прививания от COVID-19 скончались 102 человека, средний возраст которых составлял 87 лет. Для прививания в Норвегии используются препараты Pfizer/BioNTech, а также американской компании Moderna.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцина от коронавируса AstraZeneca (Covishield) является самой эффективной и самой лучшей из всех на сегодняшний день. Covishield или AZD1222 –препарат является аналогом, изготовленным по лицензии Oxford-Astra Zeneca. После вакцинации вырабатывается поверхностный спайковый белок, который заставляет иммунную систему атаковать коронавирус, если он позже заразит организм. Некоторые после прививки чувствуют усталость, озноб, тошноту, головную боль.

Издание "Комментарии" также сообщало, что Еврокомиссия планирует представить в марте свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе. Предположительно, единый паспорт ЕС о вакцинации от коронавируса будет разработан до лета. "Комментарии" попросили экспертов оценить, какова важность и опасность подобного документа. В том числе в украинских реалиях, когда вакцинация идет крайне медленно, что сегодня признали в Минздраве.

















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