На Фиджи обрушился мощный циклон: наводнения убивают людей и разрушают города (ФОТО)

На Фиджи обрушился мощный циклон. Об этом пишет издание The Watchers.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

На Фиджи разбушевался тропический циклон под названием Cody. Стихия принесла с собой сильные ветры и затяжные дожди. Из-за большого количества осадков в некоторых районах страны начались масштабные наводнения.

По данным СМИ, в городе Тавуа, который расположен на острове Вити-Леву жертвой непогоды стал, как минимум один человек. Несколько граждан были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться.





Фото: twitter.com/FijiNDMO

Наводнения повреждают инфраструктуру городов. Вода повредила несколько линий электропередач.

Учебные заведения приостановили свою работу. Некоторые из них используют в качестве эвакуационных центров. По состоянию на сегодняшний день в таких центрах находятся более четырех тысяч человек.





Фото: twitter.com/FijiNDMO



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Чили разгорелся масштабный пожар в одном из кварталов города Икике. Пламя окутало несколько десятков зданий. В результате происшествия без крова над головой остались сотни местных жителей. Прибывшие на место событий пожарные на протяжении нескольких часов занимались ликвидацией возгорания. Их работу осложняла густая застройка.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что В Китае сбежавшие с фермы страусы носились по городу и устроили настоящий переполох. Сообщается, что более 80 страусов сбежали с местной фермы из-за плохо закрытых ворот загона. С помощью сотрудников правоохранительных органов и неравнодушных граждан большинство птиц удалось отловить и вернуть обратно на ферму.

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