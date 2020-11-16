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Главная Новости Мир Австралия и Океания На пляже в Австралии обнаружили «язык русалки»
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На пляже в Австралии обнаружили «язык русалки»

Внешне создание не было похоже ни на рыбу, ни на водоросль

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

На берег из океана довольно часто выносит странных морских существ, о которых мы раньше и не слышали. Одним из них оказался коралловый полип, который обнаружила жительница Австралии, прогуливаясь на пляже.

На пляже в Австралии обнаружили «язык русалки»

фото из открытых источников

Женщина заметила на песке странное существо и сделала несколько снимков, которые позже разметила в социальной сети. Дотрагиваться до находки она не рискнула, подумав, что морское создание может быть ядовитым. По внешнему виду оно не напоминало ни рыбу, ни водоросли. Оно было светло-розового цвета с пупырышками. 

Пользователи сети предлагали разные версии, но сошлись на то, что это язык русалки или какого-то другого существа. Тогда австралийка обратилась к представителям местного экологического центра, но там тоже еще никогда не встречали такого морского обитателя. Поставить точку в вопросе помогли специалисты из Музея Квинследа, которые заявили, что найденное существо — коралловый полип (морское перо), встретить на суше их практически невозможно, потому что они обитают в глубинах Атлантического океана или Средиземного моря. Так что этот полип вынесло на берег течением.

К слову, эти создания не ядовиты. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Индии поймали морского дьявола весом 750 кг.


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Источник: https://www.planetanovosti.com/news/na_bereg_avstralii_vybrosilo_jazyk_rusalki/2020-11-14-22981
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