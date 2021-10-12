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На побережье австралийского курортного города из океана вынесло загадочное существо: как оно выглядит (ФОТО)

Люди в Сети начали делать предположение по поводу того, чем оно может являться

сегодня, 14:40
Автор:

Денис Подставной

На побережье австралийского города вынесло загадочное существо. Об этом сообщает издание УНИАН.

На побережье австралийского курортного города из океана вынесло загадочное существо: как оно выглядит (ФОТО)

Загадочное существо вынесло на берег австралийского города. Фото: Facebook Australian Native Animals

Как стало известно, на побережье города Йеппун, который находится на востоке штата Квинсленд было найдено загадочное существо. Снимок был опубликован в Facebook-группе Australian Native Animals. 

На фотографии запечатлено коричневое желеобразное существо. 

Сообщается, что фото было опубликовано подругой девушки, которая его сделала. Люди в Сети начали делать свои предположения по поводу того, чем оно может являться. 

Некоторые считают, что это Crambione mastigophora или "томатная" медуза. Другие же предполагают, что "существом" на самом деле является "дьявольский кошелек". 

Для справки: "дьявольский кошелек" — это оболочка окружающая оплодотворённые яйца некоторых акулскатов и химер. Является одним из обычных объектов, выносимых штормами или приливной волной на берег моря.

На побережье австралийского курортного города из океана вынесло загадочное существо: как оно выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: Facebook Australian Native Animals

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Соединённых Штатах Америки рыбаки поймали необычную рыбу, и были шокированы её удивительной особенностью. В комментариях под опубликованным изображением люди начали активно обсуждать увиденное. Американцам удалось поймать рыбу, которую называют рыбой-каторжником.

Также "Комментарии" информировали о том, что на берег Тихого океана вынесло уникального тропического гигантаЕе размеры впечатлили даже опытных специалистов. Как отметили ученые, об этом виде на данный момент мало что известно. Окрас этого водного гиганта также завораживает. Увидеть такого океанского жителя прямо на берегу — огромнейшая редкость.


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Источник: https://www.unian.net/world/iz-okeana-na-poberezhe-vyneslo-zagadochnoe-korichnevoe-sushchestvo-foto-novosti-mira-11574790.html
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