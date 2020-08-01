Самый высокий жираф живет в Австралии: какой у него рост

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Татьяна Веремеева
В зоопарке Австралии живет самец жирафа по имени Форест, которого признали
самым высоким представителем своего вида. CNN сообщает, что рост жирафа составляет 5,7 метров.
Двенадцатилетний Форест, который живет в австралийском зоопарке в
Квинсленде, настолько долговяз, что команде из Книги рекордов Гиннесса пришлось
создать специальный измерительный шест и установить его рядом с дозатором сена
в доме жирафа, чтобы зафиксировать его рост.
Потребовалось несколько месяцев, чтобы запечатлеть измерения с помощью
изображений и видеоматериалов, так как Форесту потребовалось некоторое время,
чтобы освоиться с новым фидером.
Форест родился в Оклендском зоопарке в Новой Зеландии в 2007 году и был
переведен в австралийский зоопарк в возрасте двух лет. В рамках селекционной
программы зоопарка с тех пор он стал отцом 12 жирафов и скоро должен появиться
на свет еще один малыш.
Самый высокий вид, живущий сегодня в мире, жирафы обычно вырастают до около
5 метров.
Они были занесены в список "уязвимых" Международным союзом охраны природы,
а некоторые подвиды считаются "находящимися под угрозой исчезновения" или "находящимися
в критическом состоянии".
Напомним, причиной
массовой гибели слонов в Ботсване могут быть естественные природные
токсины, заявил исполняющий обязанности директора национальных заповедников
Ботсваны Сирил Таоло.
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