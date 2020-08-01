Самый высокий жираф живет в Австралии: какой у него рост

В зоопарке Австралии живет самец жирафа по имени Форест, которого признали самым высоким представителем своего вида. CNN сообщает, что рост жирафа составляет 5,7 метров.



Двенадцатилетний Форест, который живет в австралийском зоопарке в Квинсленде, настолько долговяз, что команде из Книги рекордов Гиннесса пришлось создать специальный измерительный шест и установить его рядом с дозатором сена в доме жирафа, чтобы зафиксировать его рост.

Потребовалось несколько месяцев, чтобы запечатлеть измерения с помощью изображений и видеоматериалов, так как Форесту потребовалось некоторое время, чтобы освоиться с новым фидером.

Форест родился в Оклендском зоопарке в Новой Зеландии в 2007 году и был переведен в австралийский зоопарк в возрасте двух лет. В рамках селекционной программы зоопарка с тех пор он стал отцом 12 жирафов и скоро должен появиться на свет еще один малыш.

Самый высокий вид, живущий сегодня в мире, жирафы обычно вырастают до около 5 метров.

Они были занесены в список "уязвимых" Международным союзом охраны природы, а некоторые подвиды считаются "находящимися под угрозой исчезновения" или "находящимися в критическом состоянии".

Напомним, причиной массовой гибели слонов в Ботсване могут быть естественные природные токсины, заявил исполняющий обязанности директора национальных заповедников Ботсваны Сирил Таоло.

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