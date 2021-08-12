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Главная Новости Мир Австралия и Океания Сделал четыре "оборота смерти": в Австралии крокодил напал на двух мужчин
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Сделал четыре "оборота смерти": в Австралии крокодил напал на двух мужчин

Рептилию искали с помощью дронов

сегодня, 17:23
Автор:

Денис Подставной

В Австралии крокодил напал на двух человек. Об этом сообщает издание ABC News.

Сделал четыре "оборота смерти": в Австралии крокодил напал на двух мужчин

В Австралии крокодил напал на военных. Фото: nypost.com

Как стало известно, инцидент произошел в австралийском штате Квинсленд. Сообщается, что на двух военнослужащих, которые купались в реке напал крокодил. Он укусил одного из военных за ногу и не разжимал челюсти. На помощь пострадавшему пришел его сослуживец, который попытался разжать пасть хищнику. Однако в этот момент хищник совершил нападение уже на него. Рептилия схватила мужчину за руку и четыре раза сделала "оборот смерти"

Для справки: данный манёвр используют крокодилы для того, чтобы оторвать кусок мяса от своей добычи. 

В результате происшествия оба мужчины получили серьезные травмы и были госпитализированы. На рептилию начали охоту. Её искали с помощью беспилотников. Крокодил был застрелен во время того, как он пытался напасть на сотрудников природоохранного ведомства. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Австралии маленькая девочка погибла после нападения сороки. Инцидент произошел, когда мать со своим ребёнком гуляли в парке, который находится в пригороде города Брисбен. Разъяренная птица напала на них и женщина, пытаясь защитить свою дочь, взяла её на руки и начала уворачиваться. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала вместе с ней. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от города Полтава на мужчину напала пантера. Пострадавшим оказался 33-летнйи ветеринар. Хищник укусил его прямо за голову. В результате происшествия потерпевший получил ранения средней тяжести и был госпитализирован медиками, которые прибыли на место инцидента. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.abc.net.au/news/2021-08-10/wildlife-officers-shoot-crocodile-dead-fnq-soldier-ttack/100366708
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