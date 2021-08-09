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Главная Новости Мир Австралия и Океания В Австралии погиб ребёнок после нападения сороки
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В Австралии погиб ребёнок после нападения сороки

Мать пыталась защитить своею дочь

сегодня, 16:19
Автор:

Денис Подставной

Разъяренная птица напала на мать с ребёнком во время того, как они прогуливались в парке. Об этом сообщает издание ABC News.

В Австралии погиб ребёнок после нападения сороки

В Австралии сорока напала на мать с ребёнком. Фото pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в пригороде австралийского Брисбена. Сообщается, что во время прогулки в парке на женщину с её маленькой дочерью напала сорока. Мать пыталась уберечь ребёнка от птицы, взяла её на руки и начала уклоняться.

В результате она споткнулась, потеряла равновесие и упала вместе с девочкой. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали ребёнка. Её состояние оценивалось, как критическое. У девочки была выявлена серьёзная травма головы.

К сожалению, медикам не удалось спасти пострадавшую. От полученных травм она скончалась в стенах медицинского учреждения. 

После данного инцидента в парке, где девочка получила смертельную травму установили таблички, которые предупреждают о возможном нападении птиц. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Индии местного жителя раздавил разъяренный слон. Нападение произошло в тот момент, когда стадо животных переходило дорогу. Местные жители расступились и дали пройти животным, однако некоторые начали дразнить их. Один из последних слонов побежал в сторону толпы и растоптал мужчину, который споткнулся и упал в канаву. Подробнее об этом читайте  в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что неподалёку от города Полтава на мужчину напала пантера. Хищник вцепился в голову ветеринара в экопарке. В результате инцидента мужчина получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован медиками. На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.abc.net.au/news/2021-08-09/qld-baby-dies-after-magpie-swoops-mother/100362406
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