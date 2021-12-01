Страны Тихого океана окажутся под водой: просчеты "Климатического пакта Глазго"

Лидеры тихоокеанских островов, которым грозит повышение уровня моря, заявили, что они разочарованы "Климатическим пактом Глазго", призвавшим к постепенному сокращению, а не полному прекращению использования угля — крупнейшего источника глобального потепления. Об этом сообщает Reuters.

Президент Микронезии Дэвид Пануэлло – Reuters.

Президент Микронезии Дэвид Пануэлло заявил, что промышленно развитые страны должны помочь другим странам перейти из ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии и даже построить небольшие атомные электростанции.

"Если вы посмотрите на весь мир, мы не очень довольны результатами COP26 (Glasgow Climate Change Conference) по понятным причинам", — сказал Пануэло, имея в виду конференцию ООН по климату в прошлом месяце.

Как сказал Пануэло, все обещания по сокращению выбросов на COP26 будут ограничивать изменение климата лишь на 2,4 градуса выше доиндустриального уровня, что значительно превышает цель в 1,5 градуса.

Бывший генеральный секретарь Форума тихоокеанских островов Мэг Тейлор из Папуа-Новой Гвинеи сказала, что ожидает гораздо больше от COP26.

"Я просто ожидала, что страны будут гораздо более прогрессивными, особенно в отношении угроз для Тихого океана", – сказала Тейлор.

Однако она также отметила, что Папуа-Новая Гвинея "очень довольна", что вопрос "потерь и ущерба" по крайней мере обсуждается.

Низко расположенные близ Тихого океана страны подтолкнули богатые страны создать фонд "потерь и ущерба", чтобы помочь им предотвратить или минимизировать влияние изменения климата, но страны согласились только на COP26, чтобы начать диалог по этому вопросу.

Бывший президент Кирибати Аноте Тонг сказал, что мир не понимает, что нужны срочные действия, поскольку островные страны Тихого океана в конечном счете окажутся под водой, даже если все страны выполнят свои цели по сокращению выбросов. Во время своего президентства Тонг купил землю на Фиджи для граждан Кирибати, чтобы укрыться от потенциального ущерба изменения климата.

"Я не думаю, что мировое сообщество когда-нибудь по-настоящему поймет, с какими последствиями изменение климата мы сталкиваемся. Это настоящая угроза", — сказал Тонг.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Судоходном саммите члены ООН раскритиковали Международную морскую организацию и ее государств-членов за отказ пересматривать свою стратегию до 2023 года по сокращению выбросов.

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