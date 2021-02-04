Тысячелетний обман: ученые раскрыли тайну мумии

Исследование древностей — процесс не безошибочный. Археологи строят гипотезы о том, каким был быт наших предков, и не всегда эти допущения верны. Одним из примеров есть исследования австралийских ученых, которые пришли к выводу, что останки древней мумии — обман.

Египетская мумия / фото РИА Новости

Так, египетская мумия, останки которой исследовали на протяжении нескольких лет оказалась подлогом — труп принадлежал совершенно другому древнему жителю, вместо того, каким его считали по табличке на гробе. Сенсационный подлог обнаружили с помощью компьютерной томографии и радиоуглеродного анализа.

Согласно заявлениям первооткрывателей, мумия женщины, находящаяся в усыпальне датируется 1200 годом, а сам кофр для захоронения был создан на двести лет ранее.

История получила достаточный резонанс в среде специалистов — ведь сам экспонат находился в университете Сиднея еще с 1860 года, когда некий английский исследователь Чарльз Николсон подарил его австралийскому учебному заведению. До сих пор в достоверности подарка не было сомнений, поскольку считалось, что в гробу находятся останки весьма влиятельной женщины из Древнего Египта, имя которой, согласно табличке, Меруа.

Сканирование тела не выявило наружных половых органов, а внутренние репродуктивные органы были удалены в процессе мумификации. Однако окостеневшие вторичные половые признаки, включая бедренные кости, челюсть и череп, свидетельствуют о том, что мумифицированный человек был женщиной, что ставит под сомнение результаты исследования 2005 года, в котором мумию идентифицировали как мужчину по ДНК.

Намеренная ли это фальсификация либо случайная ошибка исследователи не говорят, однако в настоящее время тело и гроб поддельного египетского царя доступен в новом музее Николсона в Сиднее.

Как сообщал портал "Комментарии", археологи нашли чрезвычайно интересные материалы во время очередных раскопок в Египте.

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