logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

37285.32

ETH/USD

1623.83

LTC/USD

148.15

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Австралия и Океания Тысячелетний обман: ученые раскрыли тайну мумии
commentss НОВОСТИ Все новости

Тысячелетний обман: ученые раскрыли тайну мумии

Археологи нашли убедительные доказательства подделки останков египетской мумии

сегодня, 15:15
Автор:

Сергей Медведев

Исследование древностей — процесс не безошибочный. Археологи строят гипотезы о том, каким был быт наших предков, и не всегда эти допущения верны. Одним из примеров есть исследования австралийских ученых, которые пришли к выводу, что останки древней мумии — обман.

Тысячелетний обман: ученые раскрыли тайну мумии

Египетская мумия / фото РИА Новости

Так, египетская мумия, останки которой исследовали на протяжении нескольких лет оказалась подлогом — труп принадлежал совершенно другому древнему жителю, вместо того, каким его считали по табличке на гробе. Сенсационный подлог обнаружили с помощью компьютерной томографии и радиоуглеродного анализа. 

Согласно заявлениям первооткрывателей, мумия женщины, находящаяся в усыпальне датируется 1200 годом, а сам кофр для захоронения был создан на двести лет ранее.

История получила достаточный резонанс в среде специалистов — ведь сам экспонат находился в университете Сиднея  еще с 1860 года, когда некий английский исследователь Чарльз Николсон подарил его австралийскому учебному заведению. До сих пор в достоверности подарка не было сомнений, поскольку считалось, что в гробу находятся останки весьма влиятельной женщины из Древнего Египта, имя которой, согласно табличке, Меруа.

 Сканирование тела не выявило наружных половых органов, а внутренние репродуктивные органы были удалены в процессе мумификации. Однако окостеневшие вторичные половые признаки, включая бедренные кости, челюсть и череп, свидетельствуют о том, что мумифицированный человек был женщиной, что ставит под сомнение результаты исследования 2005 года, в котором мумию идентифицировали как мужчину по ДНК.

Намеренная ли это фальсификация либо случайная ошибка исследователи не говорят, однако в настоящее время тело и гроб поддельного египетского царя доступен в новом музее Николсона в Сиднее.

Как сообщал портал "Комментарии", археологи нашли чрезвычайно интересные материалы во время очередных раскопок в Египте.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: dailymail.co.uk/sciencetech/article-9219601/Egyptian-mummy-doesnt-match-3-000-year-old-coffin.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ