Возле побережья Австралии произошла трагедия. На 59 серфера напала акула и растерзала его до смерти. Об этом сообщили в ABC News, пишет ТСН.

В Австралии акула-людоед напала и загрызла мужчину во время серфинга - фото из открытых источников

Известно, что мужчина отправился на пляж Танкарри в штате Новый Южный Уэльс, чтобы провести время с друзьями. Те сообщили, что австралиец заметил акулу и сообщил им, прежде, чем хищник напал.

Сразу после атаки акулы, товарищи вытащили мужчину на берег, пытаясь провести ему реанимацию. Однако, к сожалению, их усилия и помощь медиков оказались тщетными — австралиец скончался.

В полиции рассказали, что акула напала на мужчину во время серфинга. Мужчина получил критические травмы верхней части правого бедра, которые оказались несовместимыми с жизнью. Отмечается, что характер повреждений, указывает на то, что мужчина был атакован большой белой акулой, известной как "акула-людоед".

"Это беспрецедентное событие. Я не могу вспомнить, чтобы акулы когда-нибудь нападали на людей в этом районе", — заявил представитель местного отряда спасателей-волонтеров Брайан Уилкокс.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в городе Порт-Макдоннелл, что расположен на побережье Южной Австралии, мужчину по имени Дункан Кроу, разбившего там лагерь вместе со своей семьей, съела акула. Однако, как оказалось, она напала на него, когда тот уже был мёртв. В день трагедии, примерно в 17:00 мужчина пошел купаться на пляж и пропал. Как выяснилось, он умер естественной смертью, находясь в воде. После этого его тело съела большая белая акула. Что именно вызвало смерть — не сообщается. Буквально за мгновение до этого его супруга фотографировала их сына, который сидел на песке, а на задний план попал и его отец.









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