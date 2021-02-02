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Главная Новости Мир Австралия и Океания В Австралии акула съела туриста: опубликовано ФОТО убитого за несколько секунд до смерти
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В Австралии акула съела туриста: опубликовано ФОТО убитого за несколько секунд до смерти

В Сети была опубликована фотография мужчины, сделанная всего за несколько секунд до смерти

сегодня, 09:00
Автор:

Мокрик Анастасия

В городе Порт-Макдоннелл, что расположен на побережье Южной Австралии, мужчину по имени Дункан Кроу, разбившего там лагерь вместе со своей семьей, съела акула.  Однако, как оказалось, она напала на него, когда тот уже был мёртв. Об этом информирует издание Daily Mail.

В Австралии акула съела туриста: опубликовано ФОТО убитого за несколько секунд до смерти

В Австралии акула съела мужчину - фото: из открытых источников

Так, в день трагедии, примерно в 17:00 мужчина пошел купаться на пляж и пропал. Как выяснилось, он умер естественной смертью, находясь в воде. После этого его тело съела большая белая акула. Что именно вызвало смерть — не сообщается. Буквально за мгновение до этого его супруга фотографировала их сына, который сидел на песке, а за задний план попал и его отец.

Кроу понятия не имела, что это будет последняя счастливая фотография ее двухлетнего сына вместе с его папой. На этой захватывающей фотографии запечатлены последние секунды жизни Дункана. Сразу после этого он умер.

В Австралии акула съела туриста: опубликовано ФОТО убитого за несколько секунд до смерти - фото 2
В Австралии акула съела туриста: опубликовано ФОТО убитого за несколько секунд до смерти - фото 3

Потеряв из вида своего супруга женщина сразу же обратилась к спасателям. С того момента были начаты поисковые работы. Останки Дункана Кроу были обнаружены спустя некоторое время в воде возле популярного живописного места.

Семья погибшего отмечает, что их утешает только тот факт, что Дункан умер по естественным причинам, а не от нападения большой белой акулы. К слову, причину его смерти родные так до сих пор и не узнали. 

В Австралии акула съела туриста: опубликовано ФОТО убитого за несколько секунд до смерти - фото 4


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что мужчина умер от чрезмерного оргазма во время секса с проституткой и обо всех подробностях этой ситуации. Кроме того сайт информировал о том, что в Румынии поймали медведя, который пугал туристов в горах.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9207111/Last-photo-boy-2-playing-sand-dad-snorkels-seconds-shark-attack.html
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