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В Австралии акула разорвала мужчину на глазах у очевидцев: подробности

На юго-востоке Сиднея акула убила мужчину

сегодня, 16:02
Автор:

Денис Подставной
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В Австралии акула напала на человека. Об этом пишет издание Обозреватель. 

В Австралии акула разорвала мужчину на глазах у очевидцев: подробности

Акула. Иллюстративное фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 16 февраля, на юго-востоке австралийского города Сидней. На глазах очевидцев акула напала на пловца. 

Как пишет СМИ, большая белая акула буквально разорвала свою жертву на части. Прибывшие на место событий спасатели обнаружили в воде часть человеческих останков и гидрокостюма. 

По словам очевидцев, рыба достигала четырех метров в длину. 

В материале указывается, что в месте, где произошел инцидент водится крупная рыба и поэтому местные жители часто там рыбачили. После случившегося власти на сутки закрыли все пляжи Рандвик-Сити. Также в это время спасатели будут патрулировать побережье. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые случайно поймали редкую рыбу. Находка является детенышем глубоководного вида. Отмечается, что взрослые рыбы встречаются редко, а их детеныши попадаются на глаза исследователям еще реже. Специалисты опубликовали фотографии своего открытия, а также рассказали, как планируют изучить данного морского жителя. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что эксперты проанализировали политические предпочтения украинцев, представленные КМИС. О чем говорит новый рейтинг партий. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/travel/news/v-avstralii-akula-ubila-cheloveka-na-glazah-u-lyudej.htm?_gl=1*5f6tzv*_ga*Mzc4NDgwNTYzLjE2MjE5NDc3MDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NTAxNzEyOS4yNTMuMS4xNjQ1MDE3NTA4LjA.&_ga=2.146805758.813492101.1644866558-378480563.16219477
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Обсуждения

Брат

сегодня, 16:16

Это явно была пропутинская акула.Только она могла так хладнокровно порвать западного явно пидораса.

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