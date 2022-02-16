В Австралии акула разорвала мужчину на глазах у очевидцев: подробности

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Денис Подставной
В Австралии акула напала на человека. Об этом пишет издание Обозреватель.
Акула. Иллюстративное фото: Pixabay
Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 16 февраля, на юго-востоке австралийского города Сидней. На глазах очевидцев акула напала на пловца.
Как пишет СМИ, большая белая акула буквально разорвала свою жертву на части. Прибывшие на место событий спасатели обнаружили в воде часть человеческих останков и гидрокостюма.
По словам очевидцев, рыба достигала четырех метров в длину.
В материале указывается, что в месте, где произошел инцидент водится крупная рыба и поэтому местные жители часто там рыбачили. После случившегося власти на сутки закрыли все пляжи Рандвик-Сити. Также в это время спасатели будут патрулировать побережье.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые случайно поймали редкую рыбу. Находка является детенышем глубоководного вида. Отмечается, что взрослые рыбы встречаются редко, а их детеныши попадаются на глаза исследователям еще реже. Специалисты опубликовали фотографии своего открытия, а также рассказали, как планируют изучить данного морского жителя.
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Обсуждения
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Брат
сегодня, 16:16
Это явно была пропутинская акула.Только она могла так хладнокровно порвать западного явно пидораса.