В Австралии акула разорвала мужчину на глазах у очевидцев: подробности

В Австралии акула напала на человека. Об этом пишет издание Обозреватель.

Акула. Иллюстративное фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 16 февраля, на юго-востоке австралийского города Сидней. На глазах очевидцев акула напала на пловца.

Как пишет СМИ, большая белая акула буквально разорвала свою жертву на части. Прибывшие на место событий спасатели обнаружили в воде часть человеческих останков и гидрокостюма.

По словам очевидцев, рыба достигала четырех метров в длину.

В материале указывается, что в месте, где произошел инцидент водится крупная рыба и поэтому местные жители часто там рыбачили. После случившегося власти на сутки закрыли все пляжи Рандвик-Сити. Также в это время спасатели будут патрулировать побережье.

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