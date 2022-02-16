Ученые случайно поймали очень редкую рыбу: как она выглядит (ФОТО)

Ученые обнаружили редкую находку в океане. Об этом пишет издание УНИАН.

Ученые поймали акулу-призрака

Как стало известно, исследователи из Новой Зеландии обнаружили детеныша акулы-призрака. Эти особи принадлежат к малоизвестному виду рыб, который обитает в темных глубинах океана.

Новорожденный детеныш редкой рыбы был пойман неподалёку от острова Южный на глубине более одного километра. В материале отмечается, что акулы-призраки встречаются очень редко, а увидеть их детенышей можно еще реже.

Фото: Брит Финуччи

Специалисты рассказали, что их находка была обнаружена случайно во время исследовательского траления подводных популяций. Ученые намереваются взять маленький образец ткани акуленка, для того, чтобы изучить его генетику, а также другие параметры.

Для справки: Эти акулы размножаются яйцеживорождением. Эмбрионы питаются исключительно желтком. Данный глубоководный вид обитает в северной Атлантике на континентальных склонах у берегов Ирландии и Массачусетса на глубине 600—1900 метров.

Фото: Брит Финуччи

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