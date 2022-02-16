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Ученые случайно поймали очень редкую рыбу: как она выглядит (ФОТО)

Акулы-призраки являются малоизученным видом

сегодня, 15:10
Автор:

Денис Подставной
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Ученые обнаружили редкую находку в океане. Об этом пишет издание УНИАН. 

Ученые случайно поймали очень редкую рыбу: как она выглядит (ФОТО)

Ученые поймали акулу-призрака

Как стало известно, исследователи из Новой Зеландии обнаружили детеныша акулы-призрака. Эти особи принадлежат к малоизвестному виду рыб, который обитает в темных глубинах океана. 

Новорожденный детеныш редкой рыбы был пойман неподалёку от острова Южный на глубине более одного километра. В материале отмечается, что акулы-призраки встречаются очень редко, а увидеть их детенышей можно еще реже. 

Ученые случайно поймали очень редкую рыбу: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: Брит Финуччи

Специалисты рассказали, что их находка была обнаружена случайно во время исследовательского траления подводных популяций. Ученые намереваются взять маленький образец ткани акуленка, для того, чтобы изучить его генетику, а также другие параметры.

Для справки: Эти акулы размножаются яйцеживорождением. Эмбрионы питаются исключительно желтком. Данный глубоководный вид обитает в северной Атлантике на континентальных склонах у берегов Ирландии и Массачусетса на глубине 600—1900 метров. 

Ученые случайно поймали очень редкую рыбу: как она выглядит (ФОТО) - фото 3

Фото: Брит Финуччи

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что астрономы стали свидетелями удивительного космического явления, которое называется световое эхо. Данный феномен был зафиксирован с помощью научных инструментов обсерватории Hubble. американского ведомства NASA. 

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Источник: https://www.unian.net/ecology/v-novoy-zelandii-poymali-redkogo-detenysha-akuly-prizraka-foto-11706370.html
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