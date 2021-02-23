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В Австралии обнаружили уникальный наскальный рисунок (ФОТО)

На наскальном рисунке был изображен кенгуру

сегодня, 15:40
Автор:

Мокрик Анастасия

Ученые из Австралии обнаружили уникальный рисунок с изображением кенгуру на скале в округе Кимберли, что в западной части страны.  Об этом информирует издание ВВС.

В Австралии обнаружили уникальный наскальный рисунок (ФОТО)

В Австралии нашли наскальные рисунки, которым 17 тысяч лет - фото: DAMIEN FINCH

Так, по словам источника, изображению кенгуру примерно 17 300 лет. Размер данного произведения составляет около двух метров. Известно, что рисунок был сделан красной охрой на потолке каменного навеса. Фотограф Стэн Саманзис поделился снимками с места обнаружения древнего наскального изображения.

В Австралии обнаружили уникальный наскальный рисунок (ФОТО) - фото 2

"Мы с помощью радиоуглерода датировали три осиных гнезда, лежащих в основе картины, и три гнезда, построенные над ней, чтобы с уверенностью определить, что картине от 17 500 до 17 100 лет; скорее всего, 17 300 лет, — сказал доктор Финч, геохронолог из Мельбурнского университета.

Один из исследователей отметил, что между рисунком, на котором изображен кенгуру, и несколькими подобными, оставленными аборигенами в других округах, есть некие сходства.

В Австралии обнаружили уникальный наскальный рисунок (ФОТО) - фото 3

Он также сообщил, что это изображение очень похоже на наскальные рисунки, обнаруженные на острове в Юго-Восточной Азии. Однако тем уже более 40 тысяч лет.

Стоит отметить, что в этом году на острове Сулавеси в Индонезии ученым удалось обнаружить  самый старый в мире наскальный рисунок с изображением животных — изображение свинки. Известно, что возраст этот рисунок был сделан 45 000 лет назад.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Африке произошла вспышка смертельно опасной болезни: заражены более 500 человек. Также сайт информировал о том, что в Британии исламисты планировали убить мороженым наследного принца. Известны подробности инцидента



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-australia-56164484
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