В Африке произошла вспышка смертельно опасной болезни: заражены более 500 человек

На северо-востоке Демократической Республики Конго произошла вспышка бубонной чумы. Известно более чем о 500 случаях заражений. Об этом сообщает издание Barrons, ссылаясь на информацию от министра здравоохранения провинции Итури.

В Итури зафиксировано 520 случаев бубонной чумы - фто: из открытых источников

Так, по словам министра, за последние три месяца число заразившихся перевалило за полтысячи и теперь их 520. Известно, что 31 человек из них умер в результате болезни. Выяснилось, что во всех случаях это бубонная форма заболевания, за исключением пяти случаев легочной чумы и двух — септической чумы.

Эпидемиолог Энн Лаудизуа из нью-йоркской неправительственной организации Ecohealth Alliance сообщила, что возраст пациентов колеблется от 13 до 73 лет. Стоит отметить, что в провинции Конго Итури чума сохраняется с тех. самых пор, как она впервые была подтверждена там в 1926 году.

Бубонная чума является преобладающей у человека формой чумы. Она вызвана бактерией Yersinia pestis, переносчиками которой являются блохи и крысы. Блохи обитают в шерсти крыс, а затем переносятся на людей. Бактерия передается через укусы блох.

В первые несколько часов после заражения больной чувствует боль в суставах, а также у него начинается рвота с кровью. Далее могут происходить галлюцинации, и нарушение речи. Вместе с тем у зараженных отмечается высокая температура и белеет язык.

Энн Лаудизуа также сообщила, что признаком последней вспышки стала массовая гибель крыс. Отмечается, что Восток Демократической Республики Конго также борется с эпизодическими вспышками Эболы.

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