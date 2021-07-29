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Главная Новости Мир Азия В Индии разъяренный слон раздавил человека (ВИДЕО)
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В Индии разъяренный слон раздавил человека (ВИДЕО)

Около 100 слонов со своими выводками переходили через дорогу и в это время один из них бросился в сторону людей

сегодня, 18:38
Автор:

Денис Подставной








В Индии слон затоптал человека. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Индии разъяренный слон раздавил человека (ВИДЕО)

В Индии слон затоптал человека. Фото: REUTERS

Как стало известно, инцидент произошел в индийском районе Голагат, что в штате Ассам. Около 100 слонов со своими выводками переходили через дорогу. На кадрах видео видно, как местные жители расступались для того, чтобы животные могли перейти дорогу, однако некоторые начали дразнить животных. 

Большая часть слонов уже перешла дорогу и ушла в лес, но один из последних направился в сторону людей. Один из убегающих споткнулся и упал в канаву рядом с дорогой и большое животное раздавило его. Пострадавшим оказался 45-летний местный житель. 

На место происшествия прибыли медики, который госпитализировали потерпевшего. Однако от полученных травм, через несколько часов он скончался в стенах медицинского учреждения. 

В Сети появилось видео с места событий. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в тайском океанариуме на мужчину напала акула весом 100 килограмм. Сообщается, что инцидент произошел, когда сотрудник  сел акуле на голову, для того чтобы контролировать её движения. Хищная рыба вонзилась своими клыками в ногу своей жертвы. На место прибыли медики, которые доставили потерпевшего в больницу. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в индии большой крокодил напал на местного жителя, когда тот переходил канал Шарда. Как только мужчина оказался в воде к нему приблизился хищник и в считанные секунды вцепился в ногу. Потерпевшему на помощь поспешили прохожие, которые всячески пытались спугнуть рептилию. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9830757/Boy-crushed-death-rampaging-elephant-pushed-ground-India.html
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