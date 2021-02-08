В Австралии придумали необычный способ утилизировать одноразовые маски

Пандемия коронавируса, помимо основного ущерба для здоровья и экономики принесла в мир еще и экологическую проблему. Одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать отдельно от других отходов, по определенным санитарным правилам.

Утилизация медицинских масок / фото Слово и Дело

Возросшее же производство одноразовых средств защиты представляет немалую угрозу для экологии планеты, поскольку изготавливаются они не из биоразлагаемых материалов. Ученые из разных стран работают над изобретением новых способов утилизации. Необычное использование одноразовых масок предложили австралийские исследователи.

Так, по информации издания Science of the Total Environment, ученые решили использовать маски для строительства дорог. Они выяснили, что если в бетонный наполнитель добавлять предварительно измельченные медицинские маски, то его свойства улучшаются. Даже небольшое количество (до трех процентов) переработанных масок достаточно позитивно отражается на крепости бетона. Таким образом, при изготовлении дорожного покрытия данный материал может оказаться весьма полезным. По мнению экспертов, это поможет не только избавиться от тонн мусора, но и уменьшить количество вредных выбросов, которые выделяются при сжигании пластика. Специалисты подсчитали, что новый материал с использованием масок будет на треть дешевле, а качество дорог позволит им служить дольше.

Отметим, что на сегодня в мире производится приблизительно 6,9 миллиарда масок в день. После использования их сжигают или выбрасывают на свалку. Микропластик при этом загрязняет окружающую среду и опасен для животных.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Франции запретили использование самодельных масок в общественных местах. Аргументировали они это тем, что маски, сделанные своими руками, недостаточно защищают от новых штаммов коронавируса.

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