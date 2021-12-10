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В Австралии разгорелся мощный лесной пожар: людей эвакуируют (ФОТО)

В австралийском районе Маргарет-Ривер огонь окутал тысячи гектаров земель

сегодня, 11:57
Автор:

Денис Подставной
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В Австралии вновь горит лес. Об этом пишет издание УНИАН. 

В Австралии разгорелся мощный лесной пожар: людей эвакуируют (ФОТО)

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Как стало известно, на западе Австралии разгорелся мощный лесной пожар. В популярном для туристов районе Маргарет-Ривер пламенем оказалось окутано около шести тысяч гектаров земель. Как пишет СМИ, пожар оказался настолько сильным, что местным жителям приказали покидать свои дома и эвакуироваться. 

В Австралии разгорелся мощный лесной пожар: людей эвакуируют (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

В настоящее время ликвидацией возгораний занимаются сотни сотрудников пожарной службы. Задействована авиация. Однако, их работу усложняет высокая температура воздуха и сильные ветры. 

Власти надеются, что вскоре погодные условия улучшаться и это поможет в тушении огня. 

На данный момент причина возникновения пожара не известна. В Сети появляются фотографии с места событий. 

В Австралии разгорелся мощный лесной пожар: людей эвакуируют (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Индонезии продолжается извержение вулкана. Сообщается, что из-за разбушевавшейся стихии, на данный момент уже погибло несколько десятков человек и еще более ста получили ранения различной степени тяжести. Многие были вынуждены эвакуироваться. Сотрудники спасательной службы продолжают заниматься поиском и спасением граждан.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Египте разбушевалась мощная песчаная буря. Стена песка достигала высоты пяти метров и полностью окутала город Каир и его окрестности. Стихия также принесла с собой и мощный ветер. Сообщается, что в столице на протяжении суток не было видно солнца. Гражданам рекомендуют не покидать свои дома. Учебные заведения приостановили свою работу. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-avstralii-vspyhnuli-novye-lesnye-pozhary-lyudey-srochno-evakuiruyut-foto-sinoptik-11637805.html
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