Гигантская стена песка накрыла Египет: людям рекомендуют не покидать дома (ФОТО)

Египет накрыла мощная песчаная буря. Об этом пишет издание УНИАН.

Песчаная буря. Иллюстрация: Pixabay

В столице Египта бушует песчаная буря. Огромная стена из песка обрушилась на город и буквально поглотила его. Согласно информации издания, её высота достигала пяти метров.

Буря сопровождается сильным ветром, скорость которого составляет примерно 60 километров в час. Сообщается, что из-за стихии в Каире почти сутки не было видно солнца.

Фото: Ahram Online

В столице Египта, а также в нескольких близлежащих населённых пунктах были закрыты учебные заведения. Местным жителям рекомендуют не выходить из домов без особой надобности.

Как пишет СМИ, власти страны закрыли пять портов в акватории Красного моря. Высота волн достигает четырех метров, а видимость не превышает двух километров.





Фото: Ahram Online



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм под названием "Барра". Разбушевавшаяся стихия принесла с собой мощный ветер. На побережье начали образовываться гигантские волны. Тысячи местных жителей остались без света. Учебные заведения приостановили свою работу. Сообщается, что в некоторых частях страны бушевала метель.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Испанию окутало снегом. От сильных снегопадов больше всего страдает провинция Жирона. Из-за обильных осадков на дорогах образовались масштабные пробки. Автомобили местных жителей заблокированы под снежными сугробами. Автодороги расчищают с помощью спецтехники. В то же время снегопады создали ажиотаж на горнолыжных курортах страны. Многие отправились в горы, чтобы покататься на лыжах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!