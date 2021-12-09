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Гигантская стена песка накрыла Египет: людям рекомендуют не покидать дома (ФОТО)

В Каире почти сутки не было видно солнца из-за песчаной бури

сегодня, 13:47
Автор:

Денис Подставной
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Египет накрыла мощная песчаная буря. Об этом пишет издание УНИАН.

Гигантская стена песка накрыла Египет: людям рекомендуют не покидать дома (ФОТО)

Песчаная буря. Иллюстрация: Pixabay

В столице Египта бушует песчаная буря. Огромная стена из песка обрушилась на город и буквально поглотила его. Согласно информации издания, её высота достигала пяти метров. 

Буря сопровождается сильным ветром, скорость которого составляет примерно 60 километров в час. Сообщается, что из-за стихии в Каире почти сутки не было видно солнца. 

Гигантская стена песка накрыла Египет: людям рекомендуют не покидать дома (ФОТО) - фото 2

Фото: Ahram Online

В столице Египта, а также в нескольких близлежащих населённых пунктах были закрыты учебные заведения. Местным жителям рекомендуют не выходить из домов без особой надобности. 

Как пишет СМИ, власти страны закрыли пять портов в акватории Красного моря. Высота волн достигает четырех метров, а видимость не превышает двух километров. 

Гигантская стена песка накрыла Египет: людям рекомендуют не покидать дома (ФОТО) - фото 3

Фото: Ahram Online

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм под названием "Барра". Разбушевавшаяся стихия принесла с собой мощный ветер. На побережье начали образовываться гигантские волны. Тысячи местных жителей остались без света. Учебные заведения приостановили свою работу. Сообщается, что в некоторых частях страны бушевала метель. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Испанию окутало снегом. От сильных снегопадов больше всего страдает провинция Жирона. Из-за обильных осадков на дорогах образовались масштабные пробки. Автомобили местных жителей заблокированы под снежными сугробами. Автодороги расчищают с помощью спецтехники. В то же время снегопады создали ажиотаж на горнолыжных курортах страны. Многие отправились в горы, чтобы покататься на лыжах. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/ne-vidno-solnca-zakryty-porty-kair-nakryla-moshchnaya-peschanaya-burya-video-sinoptik-11636422.html
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