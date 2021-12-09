Извержение вулкана Семеру в Индонезии: стихия убила уже десятки граждан (ФОТО)

В Индонезии выросло число жертв в результате извержения вулкана Семеру. Об этом пишет издание antaranews.

Лава. Фото из открытых источников

Как стало известно, на индонезийском острове Ява не прекращается извержение вулкана. На данный момент стало известно, что количество погибших в связи с извержением увеличилось и уже достигло 43 человек. Кроме того, более ста граждан получили ранения различной степени тяжести.





Фото: Reuters

Сотрудники спасательной службы продолжают поисково-спасательную операцию. Многие граждане, которые проживают в опасных районах, были вынуждены покинуть свои дома. Сообщается, что число пунктов временного размещения вынужденных беженцев увеличено до 121.

Для справки: вулкан на острове Ява проснулся 4 декабря. Он выбросил в небо густое облако пепла, а также из его жерла начали вытекать раскалённые лавовые потоки. На днях вулканическая порода уничтожила мост, который соединяет два района в районе Лумаджанг с городом Маланг. Многие граждане числятся пропавшими без вести.

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что столицу Египта накрыла огромная стена песка. Из-за бури в городе почти сутки не было видно солнца. Сообщается, что высота стены песка достигала пяти метров. Кроме этого стихия принесла с собой сильный ветер. Местным жителям не рекомендуют выходить из своих домов. Учебные заведения временно прекратили свою работу.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Великобритания и Ирландия страдают от мощного урагана. В некоторых районах сила порывов ветра достигает скорости свыше ста километров в час. Огромные волны бьются о побережья двух стран. Десятки тысяч граждан остаются без электроэнергии.

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