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Главная Новости Мир Азия Извержение вулкана Семеру в Индонезии: стихия убила уже десятки граждан (ФОТО)
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Извержение вулкана Семеру в Индонезии: стихия убила уже десятки граждан (ФОТО)

На острове Ява извергается вулкан Семеру

сегодня, 19:10
Автор:

Денис Подставной
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В Индонезии выросло число жертв в результате извержения вулкана Семеру. Об этом пишет издание antaranews. 

Извержение вулкана Семеру в Индонезии: стихия убила уже десятки граждан (ФОТО)

Лава. Фото из открытых источников

Как стало известно, на индонезийском острове Ява не прекращается извержение вулкана. На данный момент стало известно, что количество погибших в связи с извержением увеличилось и уже достигло 43 человек. Кроме того, более ста граждан получили ранения различной степени тяжести. 

Извержение вулкана Семеру в Индонезии: стихия убила уже десятки граждан (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

Сотрудники спасательной службы продолжают поисково-спасательную операцию. Многие граждане, которые проживают в опасных районах, были вынуждены покинуть свои дома. Сообщается, что число пунктов временного размещения вынужденных беженцев увеличено до 121.

Для справки: вулкан на острове Ява проснулся 4 декабря. Он выбросил в небо густое облако пепла, а также из его жерла начали вытекать раскалённые лавовые потоки. На днях вулканическая порода уничтожила мост, который соединяет два района в районе Лумаджанг с городом Маланг. Многие граждане числятся пропавшими без вести. 

Извержение вулкана Семеру в Индонезии: стихия убила уже десятки граждан (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что столицу Египта накрыла огромная стена песка. Из-за бури в городе почти сутки не было видно солнца. Сообщается, что высота стены песка достигала пяти метров. Кроме этого стихия принесла с собой сильный ветер. Местным жителям не рекомендуют выходить из своих домов. Учебные заведения временно прекратили свою работу. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Великобритания и Ирландия страдают от мощного урагана. В некоторых районах сила порывов ветра достигает скорости свыше ста километров в час. Огромные волны бьются о побережья двух стран. Десятки тысяч граждан остаются без электроэнергии. 


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Источник: https://en.antaranews.com/
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