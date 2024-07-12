В Австралии военную и ее мужа обвиняют в шпионаже в пользу России

В Австралии разразился громкий скандал: Федеральная полиция страны (AFP) арестовала супружескую пару российского происхождения по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

В Австралии задержали супругов, которые шпионили в пользу РФ

40-летняя женщина, которая работала техническим специалистом в австралийской армии, подозревается в попытке передать секретные оборонные материалы российским властям.

По данным следствия, женщина во время отпуска в России связалась со своим 62-летним мужем, который находился в Австралии, и попросила его получить доступ к секретным материалам через ее рабочий аккаунт.

"Мы утверждаем, что они искали эту информацию с намерением предоставить ее российским властям", — сказал комиссар AFP Рис Кершоу во время брифинга для СМИ.

Супруги предстали перед судом в Брисбене и были помещены под стражу до 20 сентября. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что все, кто угрожает национальной безопасности страны, будут привлечены к ответственности. Он отказался комментировать конкретное дело, сославшись на то, что оно находится на рассмотрении суда.

Аресты произошли после того, как в четверг Австралия обнародовала пакет военной помощи Украине на сумму 250 миллионов австралийских долларов (169 миллионов долларов) на саммите НАТО в Вашингтоне. Австралия является одной из крупнейших стран, не входящих в НАТО, которые поддерживают Украину.

Ранее “Комментарии” писали, что офицер немецкой разведки в суде признался, что стал российским шпионом из-за страха возможной ядерной войны в Украине.