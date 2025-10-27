В Австралии женщина получила перелом шеи после нападения сороки

Спокойная поездка на велосипеде на почту завершилась для туристки из Чили больницей и тяжелыми травмами. 30-летняя Марсела Монтальва Ириарте, приехавшая в Австралию по рабочей визе, попала в больницу с переломом шеи и скулы после неожиданного нападения местной сороки.

В Австралии женщина получила перелом шеи после приступа сорока

15 октября Марсела, находившаяся в небольшом австралийском городке Рейвенсвуд, решила совершить короткую 2-километровую поездку на велосипеде в почтовое отделение. Но на нее напала сорока, резко снизившаяся с неба и ударившая ее по голове.

"На полпути на меня внезапно напала сорока, я потеряла контроль над велосипедом и сильно упала на дорогу, ударившись левой стороной лица о бетон. Последнее, что я помню, это звук, как кричала сорока. Потом все потемнело", — рассказала Марсела.

После падения женщина потеряла сознание. Ее доставили сначала в местный медпункт, а затем в Университетскую больницу Таунсвилла, где врачи диагностировали несколько переломов левой скулы и перелом подъязычной кости — редкую травму, которая может угрожать жизни, ведь кость отвечает за движение языка и глотания.

Хотя в Украине сороки считаются мирными птицами, их австралийские "родственники" вороны-свистунцы, часто проявляют агрессию во время сезона размножения. Самцы активно защищают свои гнезда, нападая на случайно проходящих мимо пешеходов и велосипедистов. В Австралии существуют специальные карты атак сорок, где местные жители обозначают опасные участки.

Австралийская сорока ворон-свистун

Сейчас Ириарте ожидает реконструктивную операцию лица и находится на жидком питании, ведь не может нормально жевать.

"Мне больно. Я уже похудела на 4 кг за несколько дней. Я просто хотела путешествовать, знакомиться с культурой Австралии… А теперь хочу домой", – говорит женщина.

К тому же страховая компания отказалась покрывать расходы на лечение, заявив, что в момент инцидента туристка была без шлема.

