Спокійна поїздка на велосипеді до пошти, завершилося для туристки з Чилі лікарнею та важкими травмами. 30-річна Марсела Монтальва Іріарте, яка приїхала до Австралії за робочою візою, потрапила до лікарні з переломом шиї та вилиці після несподіваного нападу місцевої сороки.

В Австралії жінка отримала перелом шиї після нападу сороки

15 жовтня Марсела, яка перебувала в невеликому австралійському містечку Рейвенсвуд, вирішила здійснити коротку 2-кілометрову поїздку на велосипеді до поштового відділення. Але на неї напала сорока, яка різко знизилася з неба та вдарила її по голові.

"На півдорозі на мене раптово напала сорока, я втратила контроль над велосипедом і сильно впала на дорогу, вдарившись лівою стороною обличчя об бетон. Останнє, що я пам’ятаю, це звук, як кричала сорока. Потім усе потемніло", — розповіла Марсела.

Після падіння жінка знепритомніла. Її доставили спочатку до місцевого медпункту, а згодом до Університетської лікарні Таунсвілла, де лікарі діагностували кілька переломів лівої вилиці та перелом під’язикової кістки — рідкісну травму, яка може загрожувати життю, адже кістка відповідає за рух язика та ковтання.

Хоча в Україні сороки вважаються мирними птахами, їхні австралійські "родичі" ворони-свистуни, часто проявляють агресію під час сезону розмноження. Самці активно захищають свої гнізда, нападаючи на пішоходів і велосипедистів, які випадково проходять поблизу. В Австралії існують спеціальні карти атак сорок, де місцеві мешканці позначають небезпечні ділянки.

Австралійська сорока ворон-свистун

Наразі Іріарте очікує на реконструктивну операцію обличчя та перебуває на рідкому харчуванні, адже не може нормально жувати.

"Мені боляче. Я вже схудла на 4 кг за кілька днів. Я просто хотіла подорожувати, знайомитися з культурою Австралії… А тепер хочу додому", — каже жінка.

До того ж, страхова компанія відмовилася покривати витрати на лікування, заявивши, що в момент інциденту туристка була без шолома.

