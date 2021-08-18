В Австралии женщина встретила питона, который вылез из полки в супермаркете



















25-летняя австралийка Хелейна Алати случайно заметила пестрого питона. Пресмыкающееся вылез из полки супермаркета. Наша героиня не растерялась, поймала питона и вернула его в привычную среду жизни. О неожиданной встрече Хелейна Алати рассказала на своей странице в социальной сети. Это не на шутку поразило ее подписчиков. Австралийка наткнулась на неядовитого питона пестрого, когда выбирала нужны специи в одном из супермаркетов сети Woolworths.

Питон (фото из открытых источников)

"Я просто повернула голову, а он находился примерно в 20 сантиметров от моего лица. Он все время смотрел прямо на меня, как говорил: "Можете вынести меня на улицу, пожалуйста?", — рассказала Алати BBC.

Женщина решила записать питона на видео, поехала домой за сумкой для ловли змей. Когда женщина вернулась в магазин, млекопитающее по-прежнему находилось на полке. Алати просто "похлопала змею по хвосту, и она соскользнула в сумку". Женщина решила отвезти змею на природу в пригород и там выпустить на волю. По мнению Алати, пресмыкающее мог провести в магазине всю ночь. Вероятно, сначала он находился на крыше, где любят располагаться питоны пестрые. Ранее австралийская семья обнаружила на чердаке своего дома более 30 шкур змей этого вида.

Напомним, житель Австрии укусил огромный питон, когда тот сидел на унитазе. Рептилия длиной 1,6 метра убежала из квартиры соседа и заползла в канализацию. Как пишет 9News, питон сбежал от соседа, который живет через дорогу. Домашнее пресмыкающееся спустилось в канализационную трубу и поползло прочь. По рассказу самого потерпевшего, он, как всегда, поднялся в 6:00 утра и отправился в туалет. Во время сидения на унитазе он почувствовал колючий укус в области гениталий. Заглянув вниз, увидел сетчатого питона-альбиноса.

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