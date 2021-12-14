В Австрии отменили локдаун для вакцинированных

В Австрии объявили о завершении четвертого общенационального локдауна для вакцинированных от коронавируса жителей страны. В стране разрешили открытие магазинов, театров, музеев и других культурных или развлекательных мероприятий. Новые правила могут отличаться в зависимости от федеральной земли. Об этом сообщает международное издание AP.

Австралия - фото из открытых источников

Некоторые регионы возобновляют работу ресторанов и гостиниц уже в воскресенье, 12 декабря, а другие, в частности, Зальцбург, позже этого месяца. Работа ресторанов будет ограничена до 23 часов, а маски типа FFP2 будут оставаться обязательными в общественном транспорте, внутри магазинов и в общественных местах. Австрийский канцлер Карл Негаммер на прошлой неделе назвал эти шаги открытием с поясом безопасности. Каждая из девяти земель страны имеет право усиливать или ослаблять ограничения, руководствуясь локальной эпидемической ситуацией в регионе.

Невакцинированные граждане по-прежнему должны соблюдать все ограничения, введенные для них еще 15 ноября. Они могут выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу или для похода в продовольственный магазин. С начала карантина количество новых случаев заражения COVID-19 в Австрии резко упало. 10 декабря власти страны сообщили о 367,5 новых случаях заражения на 100 000 жителей по сравнению с 1102,4 в первый день карантина в ноябре.

Напомним, в Австрии в настоящее время около 65% граждан получили полный курс вакцинации против коронавируса. Отказывающиеся будут жить в условиях локдауна: им запрещено посещать культурные и развлекательные заведения, кафе и рестораны, а выходить из дома — только на работу или за товарами первой потребности

В общей сложности почти для двух миллионов австрийцев правительство устроило жизнь, как за локдауну. Некоторые из них в выходные выходили на акции протеста против принудительной вакцинации. В полиции относительно того, что будут прибегать к выборочным проверкам в общественных местах и ​​будут штрафовать всех, кто не сможет доказать, что уже сделали прививки против коронавируса или дать показания вакцинации. Уровень вакцинации населения в Австрии – 65%, – один из самых низких в странах Западной Европы. При этом в Австрии сейчас один из самых высоких показателей ежедневного заражения коронавирусом с начала пандемии.

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