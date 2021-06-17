logo
Русский Українська

BTC/USD

38654.93

ETH/USD

2380.81

LTC/USD

168.25

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Австралия и Океания В Индонезии более сотни вакцинированных медиков заболели COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

В Индонезии более сотни вакцинированных медиков заболели COVID-19

Десятки медработников были госпитализированы с более сложным течением болезни

сегодня, 18:08
Автор:

Корольова Аліна

В Индонезии более 350 врачей и медработников, которые были вакцинированы препаратом Sinovac, заболели COVID-19. В стране обеспокоены эффективностью некоторых вакцин против инфекционных болезней. Об этом сообщает Reuters.

В Индонезии более сотни вакцинированных медиков заболели COVID-19

Медики в Индонезии. Фото: Reuters

По словам главы управления здравоохранения в Кудусе, в большинства медиков не наблюдалось симптомов и они отправились домой на самоизоляцию. Однако десятки медработников были госпитализированы в больницу с высокой температурой и затруднённым дыханием.

В Кудусе борются со вспышкой более заразного вида коронавируса Delta, через который количество занятых коек в больнице превысило 90 процентов.

Отмечается, что заболевшие медики первыми вакцинировались против COVID -19 еще в январе. В Индонезийской медицинской ассоциации сообщают, что почти все получили препарат Sinovac от китайской компании.

В Индонезии обеспокоены, насколько эффективными будут вакцины против нового варианта коронавируса Delta, который является более агрессивным.

"Данные показывают, что они (в Кудусе) имеют вариант Delta, поэтому неудивительно, что прорывная инфекция выше, чем раньше, поскольку, как мы знаем, большинство медицинских работников в Индонезии получили Sinovac, и мы до сих пор не знаем, насколько он эффективен в реальном мире против варианта Delta", — сказал Дики Будиман, эпидемиолог университета Гриффита в Австралии.

Издание "Комментарии" также писало, как в Индонезии поощряют вакцинироваться против коронавируса. В стране запустили оригинальную правительственную программу, в рамках которой раздают кур жителям сельских местностей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ