В Индонезии более сотни вакцинированных медиков заболели COVID-19

В Индонезии более 350 врачей и медработников, которые были вакцинированы препаратом Sinovac, заболели COVID-19. В стране обеспокоены эффективностью некоторых вакцин против инфекционных болезней. Об этом сообщает Reuters.

Медики в Индонезии. Фото: Reuters

По словам главы управления здравоохранения в Кудусе, в большинства медиков не наблюдалось симптомов и они отправились домой на самоизоляцию. Однако десятки медработников были госпитализированы в больницу с высокой температурой и затруднённым дыханием.

В Кудусе борются со вспышкой более заразного вида коронавируса Delta, через который количество занятых коек в больнице превысило 90 процентов.

Отмечается, что заболевшие медики первыми вакцинировались против COVID -19 еще в январе. В Индонезийской медицинской ассоциации сообщают, что почти все получили препарат Sinovac от китайской компании.

В Индонезии обеспокоены, насколько эффективными будут вакцины против нового варианта коронавируса Delta, который является более агрессивным.

"Данные показывают, что они (в Кудусе) имеют вариант Delta, поэтому неудивительно, что прорывная инфекция выше, чем раньше, поскольку, как мы знаем, большинство медицинских работников в Индонезии получили Sinovac, и мы до сих пор не знаем, насколько он эффективен в реальном мире против варианта Delta", — сказал Дики Будиман, эпидемиолог университета Гриффита в Австралии.

Издание "Комментарии" также писало, как в Индонезии поощряют вакцинироваться против коронавируса. В стране запустили оригинальную правительственную программу, в рамках которой раздают кур жителям сельских местностей.

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