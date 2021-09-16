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В Новой Зеландии произошла авиакатастрофа: есть погибшие (ФОТО)

Воздушное судно рухнуло неподалёку от города Данидин

сегодня, 18:32
Автор:

Денис Подставной

В Новой Зеландии потерпел крушение вертолёт. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на управление гражданской авиации страны.

В Новой Зеландии произошла авиакатастрофа: есть погибшие (ФОТО)

Крушение вертолета. Фото:Canterbury West Coast Air Rescue.

Авиакатастрофа произошла на юго-восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Сообщается, что винтокрылая машина, которая предположительно летела с города Милтон в Александра, что в центральном районе Отаго, перестала выходить на связь. На борту летательного аппарата находился один пилот. 

Спустя час сотрудники правоохранительных органов и спасатели начали поиск борта. Как выяснилось, воздушное судно рухнуло неподалёку от города Данидин. Пилот скончался на месте от полученных травм. 

Отмечается, что во время полёта погодные условия были удовлетворительны. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

В Новой Зеландии произошла авиакатастрофа: есть погибшие (ФОТО) - фото 2

Фото: Canterbury West Coast Air Rescue.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во Франции штормовое море убивает людей Купавшихся во время шторма большие волны уносили на глубину. Спасатели из французского города Эро пытались помочь 12 гражданам, которых унесло течение, но вытащить на сушу удалось только семерых. Власти призывают людей воздержатся от купания в море во время плохих погодных условий. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в одном из индийских населённых пунктов без вести пропал мужчина, который отдыхал неподалёку от озера. Пропавшего искали на протяжении нескольких дней. Местный фермер увидел, как на берегу водоема крокодил доедал останки человека и сообщил об этом в полицию. Как оказалось, они принадлежали пропавшему мужчине. Устанавливаются обстоятельства его смерти. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.nzherald.co.nz/nz/helicopter-crash-north-of-kaikoura-two-people-killed-three-seriously-injured/UKZERTCTHLDM2ISDWQLCR4E7KY/
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