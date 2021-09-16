В Новой Зеландии произошла авиакатастрофа: есть погибшие (ФОТО)

В Новой Зеландии потерпел крушение вертолёт. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на управление гражданской авиации страны.

Крушение вертолета. Фото:Canterbury West Coast Air Rescue.

Авиакатастрофа произошла на юго-восточном побережье Южного острова Новой Зеландии. Сообщается, что винтокрылая машина, которая предположительно летела с города Милтон в Александра, что в центральном районе Отаго, перестала выходить на связь. На борту летательного аппарата находился один пилот.

Спустя час сотрудники правоохранительных органов и спасатели начали поиск борта. Как выяснилось, воздушное судно рухнуло неподалёку от города Данидин. Пилот скончался на месте от полученных травм.

Отмечается, что во время полёта погодные условия были удовлетворительны. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.





Фото: Canterbury West Coast Air Rescue.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что во Франции штормовое море убивает людей Купавшихся во время шторма большие волны уносили на глубину. Спасатели из французского города Эро пытались помочь 12 гражданам, которых унесло течение, но вытащить на сушу удалось только семерых. Власти призывают людей воздержатся от купания в море во время плохих погодных условий. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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