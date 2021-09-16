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Главная Новости Мир Азия В Индии крокодил съел мужчину, который отдыхал возле озера
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В Индии крокодил съел мужчину, который отдыхал возле озера

Мужчину искали на протяжении нескольких дней

сегодня, 14:28
Автор:

Денис Подставной

В Индии крокодил убил человека. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

В Индии крокодил съел мужчину, который отдыхал возле озера

В Индии крокодил убил человека. Фото: Global Look Press/Derrick Hamrick.

Как стало известно, инцидент произошел в одной из индийских деревень. Сообщается, что местный житель отдыхал неподалёку от озера и не вернулся домой. Мужчину искали на протяжении нескольких дней. 

Спустя три дня фермер увидел как крокодил на берегу доедал человеческие останки. Об увиденном он сообщил в правоохранительные органы. 

Полицейские и специалисты по охране лесного хозяйства прибыли на место событий. По словам стражей порядка, пока неясно был ли он убит крокодилом или мужчину убили, а его тело бросили в воду. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Луизиана, который сильно пострадал после урагана "Ида" аллигатор напал на пенсионера. Хищник откусил руку своей жертве. Жена пострадавшего отправилась за помощью, а когда вернулась то, увидела, что мужчина пропал. Спустя некоторое время в желудке пойманного аллигатора были обнаружены человеческие останки. Специалисты устанавливают, принадлежат ли они пропавшему без вести пенсионеру. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в пригороде Брисбена, что в Австралии агрессивная сорока напала на женщину с ребёнком, когда они прогуливались в парке. Для того чтобы защитить свою дочь, женщина взяла её на руки. Она начала уворачиваться и в како-то момент упала. Из-за падения ребёнок получил серьезную травму головы. После инцидента власти установили таблички в парке, которые предупреждают людей об агрессивных птицах. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.hindustantimes.com/cities/dehradun-news/crocodile-found-eating-body-of-man-missing-for-3-days-in-uttarakhand-official-101631645556973.html
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