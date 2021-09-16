В Индии крокодил съел мужчину, который отдыхал возле озера

В Индии крокодил убил человека. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

В Индии крокодил убил человека. Фото: Global Look Press/Derrick Hamrick.

Как стало известно, инцидент произошел в одной из индийских деревень. Сообщается, что местный житель отдыхал неподалёку от озера и не вернулся домой. Мужчину искали на протяжении нескольких дней.

Спустя три дня фермер увидел как крокодил на берегу доедал человеческие останки. Об увиденном он сообщил в правоохранительные органы.

Полицейские и специалисты по охране лесного хозяйства прибыли на место событий. По словам стражей порядка, пока неясно был ли он убит крокодилом или мужчину убили, а его тело бросили в воду. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Также портал "Комментарии" информировал о том, что в пригороде Брисбена, что в Австралии агрессивная сорока напала на женщину с ребёнком, когда они прогуливались в парке. Для того чтобы защитить свою дочь, женщина взяла её на руки. Она начала уворачиваться и в како-то момент упала. Из-за падения ребёнок получил серьезную травму головы. После инцидента власти установили таблички в парке, которые предупреждают людей об агрессивных птицах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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