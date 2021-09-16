Во Франции штормовое море убивает людей

В штормовом море во Франции погибли люди. Об этом сообщает издание BBC.

Девять человек утонули в море во время шторма. Фото: BBC/ NIGEL GLYNN.

Как стало известно, на юге страны в Средиземном море погибли девять человек. Сообщается, что волны унесли их на глубину во время купания в шторм. Пятеро человек утонуло неподалёку от города Эро, двое вблизи Буш-дю-Рона и еще двое на пляже небольшого городка под названием Лекат.

Сотрудники спасательной службы с Эро пытались спасти 12 человек, которых унесло течением от берега, но вытащить на сушу удалось только семерых, остальные утонули.

После этого в регионе объявили тревогу из-за непогоды, дождей и наводнений. Спасатели призывают людей не заходить в воду во время шторма.

Чиновники предполагают, что люди купаются во время шторма из-за достаточно высокой температуры воздуха -24 градуса по Цельсию.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в китайской провинции Сычуань содрогалась земля. Подземные толчки специалисты зафиксировали в уезде Лусянь. Они сообщили, что очаг землетрясения находится на глубине десяти километров. Граждан, которые проживают в опасных районах эвакуируют. Несколько человек получили ранения во время землетрясения. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ситуация с наводнениями во Франции ухудшилась. Появились первые жертвы. Спасатели эвакуируют граждан из-за того, что дороги и поля превращаются в реки. Отмечается, что больше всего пострадали дома и инфраструктура в населённых пунктах, которые находятся между городами Ним и Монпелье. Одного человека ударило молнией. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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