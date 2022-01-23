В пригороде Сиднея предлагают бесплатное жилье: в чем хитрость

Для тех, кто хочет переехать в Сидней (Австралия) и ищет себе уютный домик, есть заманчивое предложение. В пригороде предлагаю бесплатное жилье с четырьмя спальнями. Но для новых владельцев есть нюанс.

Дом в пригороде Сиднея отдают бесплатно (фото из открытых источников)

Как сообщает издание The Sun, дом, расположенный в тихом районе Сиднея, готовы отдать бесплатно, несмотря на то, что он был оценен в 1,5 миллиона долларов. Дело в том, что новым жильцам нужно будет самостоятельно переместить его на новый участок.

Согласно данным realestate.com, в Сиднее земельные участки стоят в среднем 1,3 миллиона долларов, а расходы на снос дома составляют где-то 70 тысяч долларов. В связи с этим, многие австралийцы "раздают" дома почти за бесценок, чтобы очистить земельный участок и подготовить его под строительство.

Владельцы отмечают, что перевести дом значительно проще и экологичнее, чем его разрушение, поскольку повторное использование конструкции снизит количество расходов. К тому же, это хороший шанс малообеспеченным людям получить доступное жилье.

В объявлении говорится, что дом находится в хорошем состоянии, поэтому желающие могут забрать его уже в начале марта. Будущему владельцу нужно будет заплатить лишь за его перевозку.

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