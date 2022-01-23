logo

BTC/USD

35678.08

ETH/USD

2493.47

LTC/USD

109.47

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Австралия и Океания В пригороде Сиднея предлагают бесплатное жилье: в чем хитрость
commentss НОВОСТИ Все новости

В пригороде Сиднея предлагают бесплатное жилье: в чем хитрость

В тихом пригороде Сиднея предлагают бесплатное жилье, но новым владельцам придется его переместить на новый участок

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Для тех, кто хочет переехать в Сидней (Австралия) и ищет себе уютный домик, есть заманчивое предложение. В пригороде предлагаю бесплатное жилье с четырьмя спальнями. Но для новых владельцев есть нюанс.

В пригороде Сиднея предлагают бесплатное жилье: в чем хитрость

Дом в пригороде Сиднея отдают бесплатно (фото из открытых источников)

Как сообщает издание The Sun, дом, расположенный в тихом районе Сиднея, готовы отдать бесплатно, несмотря на то, что он был оценен в 1,5 миллиона долларов. Дело в том, что новым жильцам нужно будет самостоятельно переместить его на новый участок. 

Согласно данным realestate.com, в Сиднее земельные участки стоят в среднем 1,3 миллиона долларов, а расходы на снос дома составляют где-то 70 тысяч долларов. В связи с этим, многие австралийцы "раздают" дома почти за бесценок, чтобы очистить земельный участок и подготовить его под строительство. 

Владельцы отмечают, что перевести дом значительно проще и экологичнее, чем его разрушение, поскольку повторное использование конструкции снизит количество расходов. К тому же, это хороший шанс малообеспеченным людям получить доступное жилье. 

В объявлении говорится, что дом находится в хорошем состоянии, поэтому желающие могут забрать его уже в начале марта. Будущему владельцу нужно будет заплатить лишь за его перевозку.

Напомним, власти итальянской коммуны Оллолаи, расположенной на острове Сардиния в Средиземном море, предлагают туристам новую программу. Теперь итальянцы и иностранные граждане могут арендовать помещение по смешной цене — 1 евро.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что откладывать покупку недвижимости в Украине не стоит, поскольку цены на квартиры в новом году не остановят свой рост.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/money/17358804/four-bedroom-home-for-free-theres-a-catch/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!