На острове в Италии можно арендовать жилье за 1 евро

Власти итальянской коммуны Оллолаи, расположенной на острове Сардиния в Средиземном море, предлагают туристам новую программу. Теперь итальянцы и иностранные граждане могут арендовать помещение по смешной цене — 1 евро.

Аренда дома за 1 евро на Сардинии (фото из открытых источников)

Известно, что туризм в этой местности не особенно развит, поэтому власти стараются привлечь внимание туристов такими "сладкими" предложениями. Взять участие в программе могут и итальянцы, и иностранцы. Для того чтобы арендовать домик за 1 евро (31 гривну) необходимо доказать свою готовность к проживанию в коммуне, а также продемонстрировать план по реставрации помещения, если есть такая необходимость. Также туристы должны презентовать план развития локального бизнеса и/или планы жизни в этом месте.

Те, кто согласится на условия, будут платить 1 евро аренды в течение 5 лет, затем ставка вырастет до рыночных 250 евро.

Также участникам программы предоставлять льготы по устройству детей в учебные заведения, бесплатные учебники, взносы на школьный транспорт и т.д.

Напомним, что в октябре 2021 года итальянская коммуна Пратола-Пелинья, которая расположена в Апеннинских горах, недалеко от горнолыжных курортов, устроила распродажу домов за 1 евро. Власти городка объясняют, что хотят вернуть красоту старого центра, поэтому покупателям нужно будет отремонтировать свои дома в течение 3-х лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Сицилии в Италии начали распродавать дома за 1 евро, чтобы спасти туризм, который очень пострадал из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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