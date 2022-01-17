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В Тихом океане произошло извержение вулкана – пылью накрыло территорию на тысячи километров

Извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай произошло в субботу в 65 км к северу от столицы Нукуалофы

сегодня, 17:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Около 80 тысяч человек могли почувствовать последствия цунами, повлекшее извержение подводного вулкана у островов Тонга, юго-западнее Новой Зеландии. Толчки были так сильны, что их почувствовали во всем мире.

В Тихом океане произошло извержение вулкана – пылью накрыло территорию на тысячи километров

Извержение вулкана. Фото: bbc

Мощность извержения была достаточно большой, ведь скачки атмосферного давления заметили на противоположной части земного шара. Главная опасность заключалась в том, что извержение вулкана привело к появлению волн цунами в высоту более 1 метра.

Судя по тем видео, которыми начали делиться в соцсетях, вода уничтожала на своем пути абсолютно все, затапливая дома людей страны Нукуалофа. Однако пока данные о погибших или травмированных не поступали.

Еще одной проблемой является то, что извержение вулкана привело к тому, что островная страна оказалась покрыта пеплом. Часть населённых пунктов осталась без электроэнергии и других коммуникаций. До сих пор более 105 тысяч человек остаются без связи.

Из Новой Зеландии и Австралии в пострадавшие регионы отправили самолеты, однако информации об их миссии пока мало. Власти Новой Зеландии заявили, что, если с птичьего полета посмотреть на островную страну, то может показаться, что они расположены где-то на луне, потому что покрыты большими слоем пыли. Эта пыль не только нанесла ущерб объектам инфраструктуры, но и вызвала нехватку пресной воды. Представители власти рекомендуют людям носить защитные маски или респираторы, чтобы защититься от вредной пыли и не употреблять воду из-под крана, лучше пить воду в бутылках.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60025339?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom3=BBC+UA&at_custom4=06EB254C
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