В Тонга, разрушенную после цунами и извержения вулкана, не удалось доставить помощь: авиарейс отменили

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Карина Ожерельева
Помощь постепенно поступает в южно-тихоокеанское государство Тонга, разрушенное после извержения вулкана и цунами, однако австралийский рейс помощи был вынужден вернуться на базу из-за положительного случая COVID-19 на борту. Об этом заявил представитель обороны в пятницу, 21 января. Об этом сообщает Reuters.
Члены австралийских сил обороны отправляются на корабль HMAS Adelaide в порту Брисбен перед отправлением в Тонгу - Reuters
Тонга не заражена COVID-19 и имеет строгую политику пограничного контроля, а также требует бесконтактной доставки помощи, прибывшей самолетом в четверг, 20 января.
Рейс австралийской помощи вылетел из Брисбена 20 января, но его вернули в середине полета после того, как сообщили о положительном случае COVID-19, сообщила представитель обороны Австралии.
Весь экипаж получил отрицательные быстрые тесты на антиген перед вылетом, но ПЦР-тесты позже показали положительный результат. Припасы были перенесены на другой рейс, вылетевший в пятницу, 21 января.
Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в минувшую субботу повлекло за собой цунами, которое уничтожило села, курорты и многие здания, а также связь для нации, где проживает около 105 000 человек, а также повлекло за собой ударные волны и цунами через Тихий океан.
Сообщается, что три человека погибли.
Прошла почти неделя после извержения, и тонганцы пытаются найти чистую питьевую воду, а их островные дома окутаны вулканическим пеплом.
Рейсы первой помощи из Австралии и Новой Зеландии приземлились в Тонга в четверг, 20 января, с необходимыми запасами воды для санитарии и гигиены, а также укрытия, коммуникационного оборудования и электрогенераторов.
Ожидается, что в пятницу, 21 января, прибудет новозеландское морское судно HMNZS Aotearoa, перевозящее 250 000 литров воды и способное производить 70 000 литров в день через опреснительную установку.
Австралийский HMAS Adelaide следует из Брисбена на следующей неделе в Тонга.
Как сообщали ранее "Комментарии", Новая Зеландия предупреждает о дальнейших извержениях вулкана и риске цунами в Тонге.
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