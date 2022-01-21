В Тонга, разрушенную после цунами и извержения вулкана, не удалось доставить помощь: авиарейс отменили

Помощь постепенно поступает в южно-тихоокеанское государство Тонга, разрушенное после извержения вулкана и цунами, однако австралийский рейс помощи был вынужден вернуться на базу из-за положительного случая COVID-19 на борту. Об этом заявил представитель обороны в пятницу, 21 января. Об этом сообщает Reuters.

Члены австралийских сил обороны отправляются на корабль HMAS Adelaide в порту Брисбен перед отправлением в Тонгу - Reuters

Тонга не заражена COVID-19 и имеет строгую политику пограничного контроля, а также требует бесконтактной доставки помощи, прибывшей самолетом в четверг, 20 января.

Рейс австралийской помощи вылетел из Брисбена 20 января, но его вернули в середине полета после того, как сообщили о положительном случае COVID-19, сообщила представитель обороны Австралии.

Весь экипаж получил отрицательные быстрые тесты на антиген перед вылетом, но ПЦР-тесты позже показали положительный результат. Припасы были перенесены на другой рейс, вылетевший в пятницу, 21 января.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в минувшую субботу повлекло за собой цунами, которое уничтожило села, курорты и многие здания, а также связь для нации, где проживает около 105 000 человек, а также повлекло за собой ударные волны и цунами через Тихий океан.

Сообщается, что три человека погибли.

Прошла почти неделя после извержения, и тонганцы пытаются найти чистую питьевую воду, а их островные дома окутаны вулканическим пеплом.

"Мы убираем пепел еще с понедельника. Все так опылено, и у нас заканчивается вода. У нас есть только водопроводная вода, и она загрязнена. Мы просто убираем, убираем, убираем и едва дышим через всю пыль ", — сказал 61-летний Бранко Шугар, управляющий магазином бутылок и чартерным предприятием для рыбалки в столице Нукуалофа.

Рейсы первой помощи из Австралии и Новой Зеландии приземлились в Тонга в четверг, 20 января, с необходимыми запасами воды для санитарии и гигиены, а также укрытия, коммуникационного оборудования и электрогенераторов.

Ожидается, что в пятницу, 21 января, прибудет новозеландское морское судно HMNZS Aotearoa, перевозящее 250 000 литров воды и способное производить 70 000 литров в день через опреснительную установку.

Австралийский HMAS Adelaide следует из Брисбена на следующей неделе в Тонга.

Как сообщали ранее "Комментарии", Новая Зеландия предупреждает о дальнейших извержениях вулкана и риске цунами в Тонге.

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