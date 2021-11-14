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Александр Лукашенко хочет разместить российские "Искандеры" у границ

В Беларуси хотят усилить вооружение в приграничных областях

сегодня, 12:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Президент соседней Беларуси на фоне обострения ситуации у границы сообщил, что будет усиливать оборону на границах с другими странами и планирует там установить ракетные комплексы. Об этом сообщает Интерфакс.

Александр Лукашенко хочет разместить российские "Искандеры" у границ

Ситуация на границе с Беларусью обостряется, фото из открытых источников

Из России предстоит доставить несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Об этом заявил Александр Лукашенко, он отметил, что планирует разместить комплексы у границ с Украиной и Польшей. Ранее глава государства уже заявлял об усилении вооружения и укреплении границ от возможных угроз.

В субботу, 13 ноября, он в очередной раз подтвердил свои намерения. Дивизионы будут размещены на западном, южном направлении. Лукашенко подчеркнул, что сейчас они крайне нужны Беларуси. Политик подчеркнул, что могут начаться военные действия. Кроме того, он добавил, что войска готовы к наземным операциям на местности. Также он охарактеризовал армию Белоруссии как хорошо подготовленную.

Радиус действия "Искандер-М" 500 километров. Комплекс оснащен баллистическими и крылатыми ракетами.

Как сообщал портал "Комментарии", в Беларуси погибли российские десантники. Несчастный случай произошел во время совместных учений на полигоне, расположенном вблизи границ с Польшей и Литвой. Военные травмировались при высадке из самолета, мужчины служили по контракту.

Также мы писали, что Великобритания отправила своих солдат на польско-белорусскую границу. Небольшая группа британских военнослужащих находится на границе Польши после соглашения с польским правительством. Группа будет оказывать инженерную поддержку полякам.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/779510.html
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Григорий

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