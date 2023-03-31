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Аналитики нашли возможное место хранилища ядерного оружия в Беларуси

Вероятно, российское ядерное оружие на территории Беларуси будет размещено всего в 50 км от границы Украины.

сегодня, 13:05
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Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси после того, как будет построен соответствующее хранилище. Журналисты выяснили, где вероятно находится место, которое выбрали для хранения ядерного оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на расследование InformNapalm.

Аналитики нашли возможное место хранилища ядерного оружия в Беларуси

Российское ядерное оружие окажется в Беларуси. Фото из открытых источников

Путин объявил, что принял решение разместить ядерное оружие на территории Беларуси из-за заявлений Великобритании предоставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Российский президент считает, что пребывание ядерного вооружения в Беларуси не является нарушением международных договоров, а лишь подражание США, имеющим ядерное оружие в Турции и Германии.


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После этих заявлений международное разведывательное сообщество InformNapalm провело расследование и обнаружило вероятное месторасположение хранилища для российского ядерного оружия на территории Беларуси. По сообщению журналистов, это хранилище находится вблизи Гомеля, который находится в 50 км от границы Украины.

"Самым вероятным местом будущего хранения российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь может стать старый арсенал Гомель-30", — сообщили в InformNapalm.

Исследователи указывают, что объект долгое время был законсервирован, поэтому находится в удовлетворительном состоянии. Кроме того, там достаточно места для хранения 8-10 ядерных снарядов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Беларусь через три дня ответила на размещение ядерного вооружения на своей территории.

Также "Комментарии" писали о том, что появилась реакция Китая на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии.



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Источник: https://t.me/informnapalm/16385
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